《盤後部署》港匯弱勢及貿戰疑慮，港股升幅有限３１８００料遇阻

《經濟通通訊社１５日專訊》繼美國白宮再爆出高層人事變動後，「貿易鷹派」勢力範圍亦

進一步擴大，加上總統特朗普正計劃向中國進口商品徵收關稅，美股再現震盪，道指昨日（１４

日）再次失守二萬五關，跌２４８點，報２４７５８；標指及道指則分別跌１５點及１４點，報

２７４９及７４９６。

港股今早跟隨外圍低開２５３點，其後跌幅雖然一度擴至３１３點，低見３１１２１，但隨

著平保（０２３１８）及騰訊（００７００）獲不少買盤追入，港股由跌轉升，但其他重磅股走

勢終究疲弱，加上整體成交一般，午後最多僅升１４８點，高見３１５８３，最終收報

３１５４１，升１０６點或０﹒３４％。主板成交１１０７億元，較昨日增加７﹒２％。

國指則升３５點或０﹒２９％，報１２７１９點。滬指跌不足１點報３２９１點。



＊美鷹派官員上任，中美兩國恐爆貿易戰＊



繼早前白宮首席經濟顧問科恩辭職後，美國國務卿蒂勒森日前亦被特朗普辭退，意味主張自

由貿易的官員已逐一離去。同時，立場「鷹派」的蓬佩奧將會接掌國務卿一職，由於蓬佩奧主張

強硬應對中國，加上其大部分外交問題上的立場與特朗普相近，貿易上的立場亦趨向保護政策，

特朗普早前提出對６００億美元的中國進口商品加徵關稅政策很有可能獲得通過，且產品項目可

能達到１００項，中美又是全球最大的貿易體系，市場因此憂慮貿易戰會蔓延至其他國家，從而

不利經濟復甦。

中美爆發貿易戰，以美國市場為主的本港工業股最受影響，如敏華（０１９９９）、創科（

００６６９）及耐世特（０１３１６）等股份，整體大市氣氛難免受到拖累。不過，大部分重磅

股並無太多業務涉及美國出口，加上市場普遍對騰訊、平保及其他內銀股業績抱有憧憬，該類股

份於低位吸引不少買盤追入，反映投資者對後市仍樂觀，故大市整體升勢仍可繼續看好。



＊港股本周以來日均成交僅１１１０億元＊



聯儲局將於下周二（２０日）舉行議息會議，並將於香港時間下周四（２２日）凌晨２時公

布議息結果。據利率期貨數據顯示，是次加息機率達１００％，故聯儲局加息應無懸念。另外，

美國上周公布的２月工資數據增長放緩，加上本周二（１３日）公布的２月ＣＰＩ按月升幅放緩

至０﹒２％，市場繼續保持全年加息三次的預期，亦預料聯儲局的議息會議後聲明不會採取更鷹

派的措辭，相信不會對港股造成太大衝擊。

另外，要注意的一點是，港股本周以來整體成交相當薄弱，日均成交僅１１１０億元，相信

是主要受港匯持續下滑影響入市意慾，故重磅股未能整體發力推動向上，港股升勢自然相當有限

。加上市場仍然受貿易戰憂慮困擾，港股於３１８００附近仍有不少阻力，但考慮到市場對重磅

股業績有憧憬，大市下跌空間亦有限，暫以３１０００作支持。（ｔｔ）

