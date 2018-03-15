【ＩＰＯ反應】通達宏泰（２３６３）超購２７４倍一手中籤率兩成

《經濟通通訊社１３日專訊》通達宏泰（０２３６３）公布招股結果，香港公開發售超額認

購約２７４﹒３倍，獲認購合共１０﹒４１億股。經回撥機制重新分配後，公開發售最終數目為

１８９１﹒２５萬股，相當於初步可供認購的發售股份數目的５０％。

香港公開發售一手中籤率２０﹒０５％，認購２８手才穩中１手。認購３７８﹒２５萬股「

頭錘飛」的有１０２張，中籤率０﹒８６％。

全球發售所得款項淨額約為４８５０萬元。

股份將於明日（１６日）掛牌，每手買賣單位２５００股。發售價為２﹒３元。（ａｌ）

