《小傳日記》魚缸倒升好架勢，平保發威望紅底！

《小傳日記》全球魚缸話題當然離不開「貿易戰」，噚日傳出侵侵（特朗普）尋求對祖國進

口商品徵稅之後，孖屐愈來愈擔心，如果真係爆發貿易戰，可能會推高埋花旗國公司成本，損害

埋海外銷售，搞到道指噚晚（１４日）碌低２４８點報２４７５８，慘。

香江魚缸今朝（１５日）都難免受到拖累，低開２５３點報３１１８１，好彩缸友好醒目，

決定避開同貿易戰有關嘅魚毛，轉投番大隻藍戰士懷抱，憧憬成績有驚喜仲好過！股王ＱＱ

（００７００）下星期三（２１日）放榜，今日衝前１巴仙收４６８﹒６銀；平保

（０２３１８）仲威今日跳起逾３巴仙收８８﹒９５銀，下星期二（２０日）成績表揭盅前，缸

友梗係入定貨望「紅底」喇！

結果恆指成功反擊升１０６點報３１５４１，又守番住條５０天線（約３１３４６），勁！

國指方面，雖然祖國錢莊未唞完，但都象徵式有３５點落袋，收市報１２７１９。全日魚缸成交

都有１１０７億銀。



＊屐飛好風騷創逾兩年高，長和明放榜超人精神爽＊



屐飛（００２９３）噚日中午放榜有驚喜，今日狀態依然大勇，仲先後畀多家大行唱好添，

其中高盛仲畀「最牛價」１７﹒１銀，「他屐」繼續畀「掃貨」。富瑞仲話，屐飛嘅業績表現已

經見底，去年虧損擴大至近１３億銀，已經較預期２５億銀低，所以富瑞亦繼續送祝福，最終屐

飛全日開心飛高近５巴仙，報１４﹒４２銀，日內仲喺高位１４﹒８２銀插旗，創約兩年半新高

添，勁！

屐飛阿媽太古Ａ（０００１９）今日中午放榜，舊年多賺１﹒７倍至約２６１億銀，勁！仲

派息１﹒１銀添，埋單彈高逾１巴仙，報８０﹒８５銀。囝囝太古地產（０１９７２）舊年多賺

約１﹒３倍至近３４０億銀，收市時都升咗逾１巴仙，埋單２７﹒９銀。

另一邊廂，長和系各家公司聽日（１６日）破天荒一齊派成績表，缸友都等緊長和系主席李

超人會唔會交待退休傳聞，記住密切留意喇！今日超人一號（００００１）就輕輕跳高近１巴仙

，報９８﹒６銀；長實集團（０１１１３）亦圍埋一齊開Ｐａｒｔｙ，收市時升咗逾１巴仙，報

６９﹒９銀。



＊賓仕飲完奶快高又長大，維達一殼淚股東勁骨水＊



天仁奶茶好好飲勁多粉絲捧場，品牌效應延續到今日！賓仕（０１７０５）好似飲咗勁多奶

咁，今日真係快高長大，一朝早飛起最多９８巴仙，高見７﹒９銀，比招親價１銀高出近７倍，

缸友如果最高價沽出，真係一手賺超過兩萬七千蚊，飲返千幾杯天仁奶茶都得呀！不過高潮好快

就完結咗，股價一掂７﹒９銀後就迅速回落，不過收市都有逾４３巴仙進帳，報５﹒７１銀，畀

招親價都仲高近５倍，羨慕死唔少無貨缸友呀！

除咗日常生活會飲吓奶茶，平時用嚟抹嘴嘅Ｔｅｍｐｏ紙巾，佢公司維達（０３３３１）今

日傳出股東配股套現逾５億銀嘅消息，開市前就已經有一手５億銀大手上咗板。搞到維達腳軟近

６巴仙，報１４﹒５８銀。



＊高盛睇得起萬洲真歡喜，大和撐創科尾市跌少咗＊



高盛出手將蒙牛（０２３１９）他屐下調至２７﹒５５銀，結果令蒙牛腳軟近４巴仙，報

２５銀，係最差藍戰士。不過，高盛同時吹捧萬洲（００２８８），話業績預料有驚喜，列為首

選，股價踢起近３巴仙，報９﹒５７銀。

另一邊廂，貿易戰陰霾之下，耐世特（０１３１６）繼續無運行，被缸友質低５巴仙，報

１３﹒１銀。大和就繼續睇好創科（００６６９）前景，認為電動工具業務未有重大不利因素，

股價埋單由４４﹒８銀升返少少，收４５﹒７銀，唔見近４巴仙。



＊內房好得戚旭輝多招積，碧桂再Ｂｉｇ貴融創冇閉翳＊



內房佬表現相當省鏡，旭輝（００８８４）好威水，仲畀多家大行唱好，其中以中金「他屐

」最牛價８﹒８５銀，叻！同時，野村就表示，佢舊年業績表現強勁，好過孖屐預期，仲話今年

會增加買地機會添。消息利好股價，旭輝最後開心跳高近６巴仙，報７﹒２銀。

樂視網（深：３００１０４）收到融創（０１９１８）主席孫宏斌辭職報告，話因為工作安

排調整原因，辭去樂視網董事長職務。幸而融創仍保持升勢，收市時升咗逾５巴仙，報３１﹒８

銀。

街坊新城發展（０１０３０）舊年多賺約１﹒７倍至近３８億人幣，叻！績佳刺激股價向上

，收市時踢高近４巴仙，埋單７﹒１７銀。碧桂園（０２００７）午後氣勢如虹，跑出成為全日

最勁藍戰士，收市時開心躍起近４巴仙，埋單１５﹒８２銀，唔通預早慶祝下星期二份成績表靚

靚？請請！



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