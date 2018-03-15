《思前想後－郭思治》港股成交偏疏，港股升勢會漸受規限

《思前想後》自踏進２０１８年，大市於首季之表現可謂大上大落，恆指先由１月２日之低

位３００２８點急升至１月２９日之高位３３４８４點，即急升達３４５６點，其後自

３３４８４點開始出現反覆并作快速回調，至２月９日低位２９１２９點止計，在短短１０個交

易日內，累積之跌幅已達４３５５點，而經此一跌，整個續尋頂之勢頭已完全受破壞，由於跌勢

過速，故在技術超賣下終見反彈，而恆指亦自２９１２９點續步反彈至２月２７日之高位

３１７９９點方受規限，此時美國總統特朗普宣布要徵收鋼材及鋁材之入口關稅，故市勢又再度

受壓而下，且更於３月５日再低見２９８５２點。惟市場一般認為有關貿易戰是可通過談判去解

決，加上特朗普之態度亦開始軟化，故資金再度低吸，而大市亦快速反彈，恆指更於１３日再度

高見３１７１０點，從上述少少資料可見到，但單在首季內，恆指已出現升跌升跌升至局面，且

每次之升或跌之幅度均是相當明顯，投資者只要稍為站錯邊，付出的代價往往是遠超預期。



＊技術上不用擔心再試底＊



三月份之股市相當反覆。恆指先由１日之高位３１０８１點急跌至５日之低位２９８５２點

，即在三個交易日內，累積之跌幅已達１２２９點。其後在買盤支持下續步回升，而恆指更於

１２日成功升越３１０８１點，並於１３日高見３１７１０點。即是說，本月大市之形態現已扭

轉成先低而後高，而月內之波幅亦已擴闊至１８５８點。首先，由於目前恆指已升離５日之低位

２９８５２點，故技術上已暫不用擔心大市會有再試底之威脅。其次的是，目前恆指已升近２月

２７日之高位３１７９９點，祗要成功升越此關，上望目標將為１月２９日之高位３３４８４點

，論形態當偏好，但有一點需指出，大市周來之成交金額一直偏疏，即動力方面是全不相配，以

身處３１５００點水平之股市計，如成交金額仍維持在１０００億元左近，擔心在欠缺動力支持

下，大市升勢會漸受規限，亦不排除後市會再重蹈反覆之中。



＊建議暫時先抱觀望＊



從走勢上看，大市自踏進２０１８年後，整體之步伐已漸轉急升急跌之格局，故投資者欲參

與其中，宜候每次有明顯回調後才作部署，不論短炒或中線均不宜高追，況且，國際上隨時會有

特發事件出現，相關事件又會影響資金流，故在３００００點水平或以上才入市，要考慮的因素

實在太多，祗是基本面可以多做功課，技術走向可多留意資料及數據，但對突發性之事件之出現

，實在防不勝防，故只能在先做自保後才睇勢入市。

騰訊（００７００）將於２１日公布末期業績，由於市場一直對騰訊旗下之手游及網上廣告

抱著極大憧憬，故一旦增幅未如預期，相信定會帶來衝擊，故任何再冒高追入之短炒行動均不宜

過急及過勇，況且，整個大市亦正處反覆不明之中，故建議暫時先抱觀望，待大局明朗後再做部

署。《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

