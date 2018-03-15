【Ｆｉｒｅ　Ｍａｎ】「五大鷹派」上位，侵侵劍指中國

《經濟通通訊社記者俞瑾１５日專訊》「Ｆｉｒｅ Ｍａｎ」特朗普周三（１４日）連炒正

副國務卿，拖累隔夜美股連續第二日全線下挫，道指收跌１％。而其最新任命的白宮首席經濟顧

問

庫德洛（Ｋｕｄｌｏｗ），已揚言將對中國採取更強硬的貿易立場。

有五大「鷹派」幕僚撐腰的特朗普，隨即坐地起價，指上周四（８日）推特所寫要求中國制

定一個削減對美年貿易順差「１０億」美元的計劃，實則應為「１０００億」美元。



＊新任首席顧問曾明言中國不會獲豁免＊



經過這一輪人事震盪，特朗普身邊的「鷹派三巨頭」已正式擴大至「五大鷹派」，包括國務

卿蓬佩奧、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、國家貿易委員會主席納瓦羅、白宮首席經濟顧問

庫德洛。

ＣＮＢＣ「電視名嘴」出生的庫德洛，早在上周日（１１日）接受電台訪問談及鋼鋁關稅時

就表示，「加拿大會被豁免，墨西哥會被豁免，澳洲會被豁免。我向你保證，整個歐洲到最後都

會被豁免。我跟你打賭，在亞洲的美國盟友也會最終受到豁免。只有中國不會被豁免。」

其獲得任命後最新稱，自己並不喜歡關稅，但因中國未遵守貿易規則，因此需要加以強硬回

應（Ｃｈｉｎａ ｈａｓ ｅａｒｎｅｄ ａ ｔｏｕｇｈ ｒｅｓｐｏｎｓｅ）。

他更指，對中國貿易的強硬態度，不僅是來自美國，美國可能會領導大型貿易夥伴和盟國與

中國對抗。



＊視關稅為談判籌碼，隨時致「誤傷」＊



貿易戰陰雲密布，但包括摩通、高盛等在內的機構都認為中美爆發真正及全面貿易戰的機會

暫時看來不大。市場人士就指，商人出生的特朗普雖有「順我者昌，逆我者亡」的狂人一面，但

其大量起用「鷹派」和漫天開價，或是為增加和中國討價還價的籌碼。

就庫德洛擁護自由貿易的立場，特朗普就稱，「Ｈｅ ｎｏｗ ｈａｓ ｃｏｍｅ

ａｒｏｕｎｄ ｔｏ ｂｅｌｉｅｖｉｎｇ ｉｎ ｔａｒｉｆｆｓ ａｓ ａｌｓｏ ａ

ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇ ｐｏｉｎｔ（他現在已轉為相信關稅可作為談判的出發點）。」

特朗普的咄咄逼人雖有虛張聲勢的一面，但已隨時導致「誤傷」。包括新加坡半導體巨頭博

通併購美國芯片製造商高通遭特朗普一紙否決，黑石據稱遭中國主權基金中投清倉，蘋果公司的

全球供應鏈亦岌岌可危。美銀美林則警告，港元匯價或成為中美貿易戰「終極戰場」。

「狂人」下一步再有何手段，拭目以待同時，務必綁好投資安全帶。

