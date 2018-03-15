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15/03/2018 10:42

【Ｆｉｒｅ　Ｍａｎ】「五大鷹派」上位，侵侵劍指中國

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１５日專訊》「Ｆｉｒｅ　Ｍａｎ」特朗普周三（１４日）連炒正
副國務卿，拖累隔夜美股連續第二日全線下挫，道指收跌１％。而其最新任命的白宮首席經濟顧

庫德洛（Ｋｕｄｌｏｗ），已揚言將對中國採取更強硬的貿易立場。
　　有五大「鷹派」幕僚撐腰的特朗普，隨即坐地起價，指上周四（８日）推特所寫要求中國制
定一個削減對美年貿易順差「１０億」美元的計劃，實則應為「１０００億」美元。

＊新任首席顧問曾明言中國不會獲豁免＊

　　經過這一輪人事震盪，特朗普身邊的「鷹派三巨頭」已正式擴大至「五大鷹派」，包括國務
卿蓬佩奧、商務部長羅斯、貿易代表萊特希澤、國家貿易委員會主席納瓦羅、白宮首席經濟顧問
庫德洛。
　　ＣＮＢＣ「電視名嘴」出生的庫德洛，早在上周日（１１日）接受電台訪問談及鋼鋁關稅時
就表示，「加拿大會被豁免，墨西哥會被豁免，澳洲會被豁免。我向你保證，整個歐洲到最後都
會被豁免。我跟你打賭，在亞洲的美國盟友也會最終受到豁免。只有中國不會被豁免。」
　　其獲得任命後最新稱，自己並不喜歡關稅，但因中國未遵守貿易規則，因此需要加以強硬回
應（Ｃｈｉｎａ　ｈａｓ　ｅａｒｎｅｄ　ａ　ｔｏｕｇｈ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）。
　　他更指，對中國貿易的強硬態度，不僅是來自美國，美國可能會領導大型貿易夥伴和盟國與
中國對抗。

＊視關稅為談判籌碼，隨時致「誤傷」＊

　　貿易戰陰雲密布，但包括摩通、高盛等在內的機構都認為中美爆發真正及全面貿易戰的機會
暫時看來不大。市場人士就指，商人出生的特朗普雖有「順我者昌，逆我者亡」的狂人一面，但
其大量起用「鷹派」和漫天開價，或是為增加和中國討價還價的籌碼。
　　就庫德洛擁護自由貿易的立場，特朗普就稱，「Ｈｅ　ｎｏｗ　ｈａｓ　ｃｏｍｅ　
ａｒｏｕｎｄ　ｔｏ　ｂｅｌｉｅｖｉｎｇ　ｉｎ　ｔａｒｉｆｆｓ　ａｓ　ａｌｓｏ　ａ　
ｎｅｇｏｔｉａｔｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ（他現在已轉為相信關稅可作為談判的出發點）。」
　　特朗普的咄咄逼人雖有虛張聲勢的一面，但已隨時導致「誤傷」。包括新加坡半導體巨頭博
通併購美國芯片製造商高通遭特朗普一紙否決，黑石據稱遭中國主權基金中投清倉，蘋果公司的
全球供應鏈亦岌岌可危。美銀美林則警告，港元匯價或成為中美貿易戰「終極戰場」。
　　「狂人」下一步再有何手段，拭目以待同時，務必綁好投資安全帶。

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