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即市新聞

16/03/2018 16:11

《陸言堂－陳永陸》內銀內險帶動，次季國指續跑贏恒指

　　《陸言堂》港股近兩日雖然有壓力，不過低位有一定的支持力；事實上，現在最大的不明朗
因素，並不是美國加息的幅度多與少，反而是美國總統特朗普的政策，及其內閣會否出現問題。
　　幸好的是美股近日雖然有一定的壓力，不過亦見在低位有不錯的承接力，同時納指更創歷史
新高，所以恆指短期雖然未必能突破３２０００點的關口，但相信亦可以與美股一樣，保持平穩
，同時在季結後，資金重新入市後，恆指可望出現突破。
　
＊銀保合併利好金融市場長遠發展＊
　
　　國企指數近日走勢較恆指為佳，主因是國務院機構改革方案議案出爐，提出中銀監和中保監
整合，組建中國銀行保險監督管理委員會，令一眾內銀、內險股受市場關注。「兩監」合併被視
為中央應付金融風險的整合運動，有助金融市場長遠發展，所以市場有一定的憧憬，不過由於今
次政策提高對銀行跟保險行業的監管力度，同時令人行在經濟決策上有更大權力，最終是令銀行
及保險的營運有更大的彈性，還是令這些企業更「綁手綁腳」，仍然要觀察。
　　不過，以人行近日的行動，協助加強市場的流動性，某程度上可見「兩監」合併是利好因素
，這亦可以在近日內房股受追捧下反映出來，所以相信第二季國企指數可望在內銀及內險股帶動
下，繼續跑贏恆指。
　
＊留意旭輝＊
　
　　當然，內房股近日造好，另一原因是業績表現理想帶動，其中旭輝控股（００８８４）公布
去年業績，全年多賺７２％，至４８﹒２８億元（人民幣．下同），表現十分亮麗。同時，集團
今年合同銷售目標為１４００億元，按年升３５％；目標是２０２１年前成為內地排名第８的內
房企業，而今年投資重點在地價回落的二三線城市，並加強華南地區（包括香港、東莞、中山等
大灣區城市）的投資，並冀未來３至４年內，將大灣區佔整體銷售比例由去年的２％升至２０％

　　事實上，旭輝控股去年的銷售按年升４５％，至１５００億元，表現其實十分理想，預期今
年將可以繼續跑贏同業，主因是集團有良好的執行力及可售資源豐富，雖然近日旭輝之股價已累
積一定的升幅，但要在短期進一步突破８元水平，並不困難。《獨立股評人　陳永陸》

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