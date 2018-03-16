《異動股》易鑫（２８５８）急挫逾８％，去年蝕逾１８３億人幣

《經濟通通訊社１６日專訊》易鑫集團（０２８５８）現價下跌８﹒４４％，報５﹒６４元

，失守１０天線（５﹒９５８元）及２０天線（６﹒０２２元）；成交約２９７萬股，涉資

１７３２萬元。易鑫於去年１１月以招股價７﹒７元上市，現價較招股價低水２６﹒７％。

易鑫公布，截至去年１２月底止年度業績，虧損為１８３﹒３億元（人民幣．下同），較

２０１６年同期的虧損１４﹒０１億元大幅擴大，每股基本虧損１１﹒３７元，不派末期息。

期內，收入增加１﹒６２倍，至３９﹒０６億元；毛利增１９８％，至２１﹒９億元。經調

整營業利潤增２﹒２５倍，至４﹒８９億元；經調整淨利增３﹒６６倍，至４﹒６４億元。毛利

率５６％，增加７個百分點

現時，恆生指數報３１３５２，下跌１８８點或下跌０﹒６０％，主板成交３９﹒８８億元

。上證綜合指數報３２９０，下跌不足１點，成交６９﹒１０億元人民幣。



表列部分熱門相關股份表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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閱文集團（００７７２） ８１﹒３５元 上升０﹒４３％

雷蛇 （０１３３７） ３﹒４０元 下跌０﹒８７％

眾安在綫（０６０６０） ６９﹒５０元 下跌１﹒２８％

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