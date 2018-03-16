《小傳日記》９０歲李超人榮休，長和系四藍戰績優！

《小傳日記》花旗國噚晚（１５日）受到就業及製造業數據強勁支持，道指終於成功反擊抽

升１１５點報２４８７３點。可惜香江夜期ＡＤＲ偏軟，搞到魚缸今朝（１６日）無晒心機，一

開市就碌低１７８點報３１３６３，之後曾經衝番上去，不過好快又跌番落嚟，全日都喺５０天

線（約３１３６４點）上上落落。全日恆指走低３９點完場報３１５０１。國指瞓低４６點報１

２６７３。

既然魚缸又係無咩大方向，缸友都炒股不炒市，繼續搵業績股入貨。再加上富時指數收市後

換馬，全日魚缸成交大增三成至１４３７億銀。

相信今日唔少缸友都同小傳心情一樣，除咗關心魚缸走勢之外，最緊張嘅莫過於睇實超人（

李嘉誠），究竟會唔會喺收市後業績記者會上面宣布退休呢，畢竟今年７月就已經９０歲，但超

人日日都咁精神奕奕，今日仲有記者朋友拍到佢喺屋企好輕鬆咁拉筋，小傳真係佩服到五體投地

。果然等咗全日，長和（００００１）就喺四點半出通告，宣布超人退休，喺５月１０日主持股

東大會後離任，轉做資深顧問，由大仔李澤鉅接任。



＊誠哥要退休長和系高收，電能豪派息表現最得戚＊



當然缸友都好緊張長和系四間藍戰士齊派成績表。電能（００００６）中午就已經揭盅，業

績最省鏡，全年多賺近三成，而且仲繼續大派特別息，計埋２﹒０３銀末期息，總共派８﹒０３

銀，以每手５００股計，都有成四千蚊落袋，吸引唔少缸友掃貨，全日踢高超過３巴仙，報

７１﹒２銀，仲破埋頂，最新山頂位去到７３﹒９５銀。

長建（０１０３８）就全年賺多超過６巴仙，至１０２﹒６億銀，低過「孖屐」預期嘅

１０６﹒７億銀，但全日仍彈起近１巴仙，報６６﹒９銀。長和同長實（０１１１３）就收市後

先放榜，長和逆市彈起唔夠１巴仙報９８﹒９銀，長實就冇乜點郁報７０蚊。

結果收市後，長和公布全年多賺６巴仙收３５１億銀，略高市場預期；長實就多賺５５巴仙

至３０１億銀，派息升至１﹒２８銀。睇嚟股東們應該都開心收貨囉。



＊ＱＱ等放榜平保士氣壯，大象向前行生發發好慘＊



股王ＱＱ（００７００）一路都四周圍投資，今日竟然傳出佢想用２０億美金投資ＸＰＲ（

瑞波幣），但係ＱＱ好快就走出嚟澄清話係假消息。雖然就算係真，對於ＱＱ嚟講呢個都唔係咩

天大數字，不過呢Ｄ虛擬貨幣走勢好似過山車咁，真係唔掂好過掂了。缸友最關心的，當然係Ｑ

Ｑ下星期三（２１日）派果份成績表喇，今日股價都繼續喺高位徘徊，埋單微跌近１巴仙報

４６５﹒２銀，憧憬業績有驚喜嘅缸友，最後召集喇。

平保（０２３１８）承接噚日強勢，喺下星期二（２０日）派成績表前重上９０蚊關口，收

漲近１巴仙報８９﹒６５銀，「紅底」不是夢喇！

另一重磅藍戰大象（００００５）呢個月頭耷耷咗咁耐，今日終於逆市行前近１巴仙收

７６﹒９５銀，喺下周花旗國議息前爭番一口氣。

不過生發發（００３８８）就陰功喇。阿爺積極研究推ＣＤＲ（中國預託證券），就喺呢個

時候，市場又傳出阿里想回Ａ。努力推行「同股不同權」嘅生發發又點會唔受重大打擊，難怪收

挫近３巴仙報２８２銀，做咗最失色藍戰喇。



＊碧桂園領帥放榜前急追，世房亦跳舞股東好風騷＊



三月業績期已經過咗一半，開始輪到祖國磚頭佬派成績表，缸友都唔執輸趁公布前入貨，當

中碧桂園（０２００７）下星期二（２０日）揭盅，而早喺上個月中左右，佢已經率先發盈喜，

估計舊年多賺逾九成，缸友都趕搭尾班車，難怪收市又踢高近５巴仙收１６﹒５６銀，係最威水

藍戰喇。

街坊世房（００８１３）表現更出色，雖然比碧桂園遲成個星期先放榜，但係今日都衝高近

７巴仙報２３﹒２銀。中駿（０１９６６）公布噚日公布全年多賺３７巴仙至逾２８億人仔後，

麥格理唱好維持「跑贏大市」，維持６﹒０１銀目不變，距離現價仲有大把水位，難怪埋單收漲

逾６巴仙報４﹒６銀，仲曾經創４﹒６９銀上市新高喇！

至於加入富時中國指５０嘅洛鉬（０３９９３）、舜宇（０２３８２）就回吐１至２巴仙，

收６﹒６４銀及１４４﹒２銀，只得龍湖（００９６０）踢高逾１巴仙。而被剔除嘅中國信達（

０１３５９）、中國銀河（０６８８１）及中冶（０１６１８）就齊齊唔見近１巴仙。



＊賓仕急散水高追心都碎，易鑫好頭暈業績嚇親人＊



再好飲嘅珍珠奶茶，飲得多都會厭，寶島天仁茗茶香江代理商賓仕（０１７０９）喺今個禮

拜三（１４日）正式入缸，頭兩日已經坐火箭爆升最多近７倍，但升到咁高自然有唔少缸友食胡

走人，今日急插近三成，報４﹒０１銀，不過仍然較招親價１蚊高超過三倍，揸緊貨嘅缸友每手

賺萬二蚊。

曾經紅極一時嘅新經濟半新丁易鑫（０２８５８）如今過晒氣不特止，仲要持續潛水，易鑫

噚日放榜，舊年全年蝕咗超過１８３億人仔。雖然背後有ＱＱ（００７００）撐腰，但蝕到咁都

好難有缸友掃貨支持，全日急插近７巴仙，報５﹒７５銀。

專搞手提電話外殼代工嘅通達（００６９８），終於分拆咗做手提電腦同平板電腦外殼代工

嘅通達宏泰（０２３６３）入缸，今日表現都唔差，最多升咗超過３２巴仙，埋單報２﹒４銀，

高招親價２﹒３銀超過４巴仙，每手賺２５０蚊。

搞半導體銷售嘅光麗科技（０６０３６）首日入缸都攞返個頭彩，最多爆升超過１倍，埋單

報０﹒９銀，較招親價０﹒５銀高８０巴仙，每手賺２０００蚊。假期愉快，請請！



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