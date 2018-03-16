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即市新聞

16/03/2018 10:06

《品中資－羅國森》沽騰訊，為了買更多騰訊

　　《品中資》上日的品評跟大家分享過我對騰訊（００７００）的最新看法，其實算是客觀地
分析了公司的業務。
　　我給予騰訊的評價是高增長的「公用股」，因為騰訊涉足的業務，很多都是深入生活的每一
個環節，基本上不受經濟循環影響；就算受，也可以透過「分散投資」來對沖部分風險，所以，
我是愈來愈喜歡騰訊了。
　　還有一點值得一提的是，相比起阿里巴巴的馬雲，騰訊的馬化騰更為低調，給我的感覺是一
位埋頭苦幹，默默耕耘的企業家，而且高瞻遠矚，已經為騰訊未來５－１０年的發展定下了方向

　　再者，馬化騰比馬雲更年輕，只有４８歲，可說是正當盛年，未來還可以掌舵一段長時間。
這一點很重要，我自己認為，投資騰訊的其中一個風險是管理，或稱公司管治。騰訊是馬化騰一
手創立的，也建立了良好的企業文化，由他掌舵可以令這些文化更深地紥根。
　　在如此背景之下，我對騰訊仍然是十分看好的。因此，今次想跟大家分享一下我對騰訊的實
戰經驗。
　　正如我在上日的品評中說，我是在２０１０年時開始在專欄推介騰訊的，當時騰訊的股價大
約１５０元，但這是騰訊拆細前的股價，即實際股價大約３０元左右。
　
＊今年之前只買不沽＊
　
　　但我自己開始買騰訊卻是２０１４年，當騰訊一拆五之後，股價同樣是１５０元左右。現在
回看，這當然有點可惜，但我必須指出，我們作為股票的評論員（我是業餘的），也不可能每隻
自己看好或推介的股票都買。但當然，如果是騰訊這類優質股，我最終也是會買的，而且是我現
在的最大持股。
　　各位，從２０１４年至去年底，我投資騰訊的策略很簡單，就像股神巴菲特一樣，買入並持
有，而且會趁每次調整時增持。現在看來，這個策略是最奏效的。我知道，有些人始終對騰訊有
戒心，所以，總是採取短線的策略，結果不能賺盡騰訊的升幅。
　　不過，到了今年初，我開始稍為改變策略。其實，這個策略也是我自己在專欄推介的。那就
是，趁騰訊在低位時買入兩手，當高位是便沽出一手，保留其餘一手作長線。
　　我自己形容，雖然我開始沽騰訊，但我沽騰訊是為了買更多騰訊，因為我希望透過一些短線
買賣，賺取騰訊中間的波幅，從而增加更多買騰訊的本錢。當然，我也承認，我用這個策略，其
中一個看法是，騰訊今年的股價，應該不會一口氣上升的，當中會較為反覆。事實上，到目前為
止，我這個看法也算是對的。
　　去年底，騰訊的股價收４０６元，以昨日收市價４６８﹒６元計，過去兩個多月，即使股市
出現過震盪，但騰訊股價再升了一成半，跑贏了大市的５﹒４％，繼續保持股王的風範。
　
＊短期低位上移至４３０元＊
　
　　但這段期間，騰訊的股價在２月５日那星期的跌市中，最低曾經即市跌穿４００元，但收市
時已經回升上４０７﹒４元，我相信，４００元已經是騰訊的一個堅實的底部。
　　農曆新年前我在騰訊跌至４００元時曾經買入，在４４８元左右減持了，但明顯地，騰訊的
低位是不斷上移的。於是，我另外兩次當騰訊跌至４３０元的水平便再買入，因為看來，騰訊的
短期低位已經上移至４３０元左右。
　　騰訊將於下星期三（２１日）公布２０１７年業績，按照首三季的業績表現，去年盈利增長
六成左右應該沒有懸念了。問題是，在如此高基數的水平上，今年騰訊的盈利還可以有多少增長
，投資者是否願意繼續願意付較高的溢價去買騰訊？是，騰訊股價要見５００元，應該是指日可
待了。而我會繼續採取「沽騰訊」的策略，希望可以買更多的騰訊。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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