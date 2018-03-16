  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/03/2018 16:33

【超人退休】站在「超人」肩膀上，重溫李嘉誠經典金句！

　　《經濟通通訊社１６日專訊》幾經時代變遷，政治經濟風雲色變，「超人」李嘉誠在港地位
依舊屹立不倒，舉手投足都是鎂光燈的焦點。以下節錄部分李嘉誠近年的經典名句。
　
＊論社會＊
　
２０１３年談香港：「我每天都問自己對不對得住香港」
２０１３年談地產霸權：「地產霸權實在是一個笑話，我們在外地賺的錢遠遠多於香港」
２０１４年談《明報》前總編輯劉進圖遇襲：「新聞自由和法治是香港的核心價值，若果失去會
是很大損失」
２０１５年談年青人：「年輕人有很多環境限制，假如政府教育政策是正確的話，將來年輕人會
有很多機會」
２０１５年談自由行：「若今日不用自由行，股票下跌一千點」
２０１７年談港人：「今日睇到既，只係炒樓、整高啲、賺多啲。其他理想呢？」
　
＊論政治＊
　
２０１３年談愛國：「愛國是要真真實實，愛自己的國家，講真話、做實事、有貢獻，這是一個
國民應該做的事。」
２０１３年談特首選舉：「唔好問啲傻嘢啦，有法律、有基本法，亦唔會因為選舉你投另一個人
，就有算帳」
２０１４年談政府：「有能力既人唔出聲，袖手旁觀。無能力既人又爭住嚟做」
２０１４年談佔領運動：「佔領運動對香港門市有啲損失，但我地損失好少，我講良心說話」
２０１６年談社會撕裂：「黃台之瓜，何堪再摘」
２０１７年談特首選舉提名：「提名會得罪人，但沒有人知道我投票給誰，我亦不會公開講。」
２０１７年談普選：「你講一人一票，我哋本來已經有咗，中央比我哋一人一票，但係結果我哋
自己香港人毀滅，邊個係禍首？我睇見好少人責備那些人」
２０１７年談特首選舉：「（新特首）民望緊要，和中央合作得好亦好緊要。比較樂觀的看法，
就如我們的神話『女媧補天』，香港不能夠再返回過去五年的時候，希望有新局面」
　
＊論樓市＊
　
２００９年談日出康城環境：「堆填區個綠色真係靚，心曠神怡」
２０１４年談年青人置業：「假如說二十多歲的年輕人就說一定要買樓，社會才對他公道，這個
想法是不應該的」；「香港年輕人要自己努力，幾多西方國家既年輕人，無樓好平常，咪去租樓

２０１５年談年青人置業：「如果年青人自住，又Ａｆｆｏｒｄ得到既，應該買」
２０１７年談劏房：「太細（我）個心都唔舒服。」
２０１７年談買樓：「現在買貴啲，但通脹和其他理由，遲幾年又發覺無買錯」；「買家力量很
大，看不到樓價未來一兩年會跌」；「炒樓就唔好啦，呢個時候價錢真係幾高」
２０１７年談地價：「麵粉貴過麵包，我去買地仲高過賣樓個價，這是不切實際」

＊論經商＊
　
２０１３年談撤資：「高賣低買本來就是正常的商業行為，但全世界而言，從來沒有批評過我們
撤資，惟獨香港傳言不斷，令人遺憾」；「一定不會遷冊，長和系永遠不會離開香港，不過規模
的大小是另一回事……香港很難再擴展」
２０１５年談會否購亞視：「你估我好得閒？」
２０１６年談做生意：「我好留心現金流，我要有額外資金，好多時候，我要隨時做另一個行業
，我都有呢個機會」

＊論人生＊
　
２０１３年談名利：「如果是為對國家民族和人類有益的事，即使卑躬屈膝我也在所不辭，但若
是為個人名利或公司利益，我絕對不會這樣做」
２０１４年談退休：「健康咁好，幫得多啲咪幫多啲」
２０１４年談個人財富：「我唔承認首富喎，１０年前外國雜誌話我有幾多財產，相信估少咗一
半。」
２０１５年談工作：「由１２歲Ｆｕｌｌｔｉｍｅ（全職），差唔多工作咗超過１００年。」
２０１５年談退休：「人既工作時間有限，總有日我都要退下，唔能夠長長遠遠做落去」
２０１６年談退休：「如果我想，幾時退休都得，今日或者５分鐘後都可以。」
２０１６年談人生哲學：「自強不息，厚德載物，係我人生既座右銘。」
２０１７談交棒：「如果一個人出年９０歲，連呢啲都無準備就係蠢人。」

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道16/03/2018
【超人退休】站在「超人」肩膀上 重溫李嘉誠經典金句！
生財有道16/03/2018
【超人退休】李嘉誠宣布退休 李澤鉅出任長和主席
生財有道16/03/2018
【賈戲誰做】「孫大聖」退出樂視再跌停 Fight到最後仍未解
生財有道16/03/2018
真的退休了？李嘉誠：下午才發表講話
國際動態16/03/2018
美玩具反斗城銷售弱 申請破產
剖析天下15/03/2018
【Fire Man】「五大鷹派」上位 侵侵劍指中國
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
論盡中港台 ． 岑逸飛
立法會補選反映的政治生態 71 新文章
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
暢所欲妍 ． 屈穎妍
二億買來的黄金機會 7
健康大晒 NEW
【今後要多吃】價格不貴卻經常被忽略 本地五色「超級食物」推介！ 1
香港街頭美食
【被譽為東京No.1拉麵！】麵屋一燈香港店推期間限定龍蝦沾麵 4
小薯茶水間 NEW
【後日截止】量體溫可月入1.6萬？衞生署聘健康監察督導員 2
美女中醫 ． 譚莉英
補腎是長壽的秘訣！常飲小米雜糧粥健脾補腎 1
足球俱樂部 ． 主教練
利物浦阿仙奴 無錢買人無冠軍 車路士PSG 有錢買也未必得
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 5
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
諾基亞還在做手機！這款香蕉懷舊手機還能打動你嗎？ 1
第一桶金 ． 方元
一次過把零用錢給女兒 讓她管理
What's On
【港式情懷】 植物蛋的N種可能：改邪歸正西多士、未來蛋牛治 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
中美將爆貿易戰？
創業兵團
代客買餸平台 為上班族選新鮮食材
走肉廚房 ． Cathy Lee
【我很醜，但我很清甜】金菇醬爆娃娃菜 4
心理攻防戰 ． 梁若芊
【壓力影響表現？】自我要求高，隨時會爆煲 4
男士診症室 ． 王明晧 NEW
【前列腺癌】如何判斷癌症是早或末期？切除或電療視乎細胞多惡 1
有種生活 NEW
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休投資—三隻鐵股
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
樓市點評 ． 汪敦敬
後美國時代的財富轉移 18
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒 NEW
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
小薯茶水間 NEW
【職場定位術】我是誰？從MBTI看看哪種工作適合你（上） 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
玄來更精彩 ． 黃美雲
中央肥胖有危險 五分鐘減肚腩神功 5
What's On
【拜年攻略】編輯部全員出動！教你7招應對「三姑六婆」必問八卦 9
陶冬天下 ． 陶冬
股市失樂園 3
健康解「迷」
【齊抗流感】港大教授袁國勇授「健康保本法」 2
玩樂好去處
【賀新年】天際100迎高接福！360度高空賞美景＋VR虛擬飛行體驗 1
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝

【etnet x FoodWise Bonus賞你】Taste of Hong Kong 門票 及新西蘭Little Beauty限定版葡萄酒

【DIVA Channel】賞 Taste of Hong Kong門票及The Singleton of Glen Ord 15年威士忌品酒券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊