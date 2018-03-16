【超人退休】站在「超人」肩膀上，重溫李嘉誠經典金句！

《經濟通通訊社１６日專訊》幾經時代變遷，政治經濟風雲色變，「超人」李嘉誠在港地位

依舊屹立不倒，舉手投足都是鎂光燈的焦點。以下節錄部分李嘉誠近年的經典名句。



＊論社會＊



２０１３年談香港：「我每天都問自己對不對得住香港」

２０１３年談地產霸權：「地產霸權實在是一個笑話，我們在外地賺的錢遠遠多於香港」

２０１４年談《明報》前總編輯劉進圖遇襲：「新聞自由和法治是香港的核心價值，若果失去會

是很大損失」

２０１５年談年青人：「年輕人有很多環境限制，假如政府教育政策是正確的話，將來年輕人會

有很多機會」

２０１５年談自由行：「若今日不用自由行，股票下跌一千點」

２０１７年談港人：「今日睇到既，只係炒樓、整高啲、賺多啲。其他理想呢？」



＊論政治＊



２０１３年談愛國：「愛國是要真真實實，愛自己的國家，講真話、做實事、有貢獻，這是一個

國民應該做的事。」

２０１３年談特首選舉：「唔好問啲傻嘢啦，有法律、有基本法，亦唔會因為選舉你投另一個人

，就有算帳」

２０１４年談政府：「有能力既人唔出聲，袖手旁觀。無能力既人又爭住嚟做」

２０１４年談佔領運動：「佔領運動對香港門市有啲損失，但我地損失好少，我講良心說話」

２０１６年談社會撕裂：「黃台之瓜，何堪再摘」

２０１７年談特首選舉提名：「提名會得罪人，但沒有人知道我投票給誰，我亦不會公開講。」

２０１７年談普選：「你講一人一票，我哋本來已經有咗，中央比我哋一人一票，但係結果我哋

自己香港人毀滅，邊個係禍首？我睇見好少人責備那些人」

２０１７年談特首選舉：「（新特首）民望緊要，和中央合作得好亦好緊要。比較樂觀的看法，

就如我們的神話『女媧補天』，香港不能夠再返回過去五年的時候，希望有新局面」



＊論樓市＊



２００９年談日出康城環境：「堆填區個綠色真係靚，心曠神怡」

２０１４年談年青人置業：「假如說二十多歲的年輕人就說一定要買樓，社會才對他公道，這個

想法是不應該的」；「香港年輕人要自己努力，幾多西方國家既年輕人，無樓好平常，咪去租樓

」

２０１５年談年青人置業：「如果年青人自住，又Ａｆｆｏｒｄ得到既，應該買」

２０１７年談劏房：「太細（我）個心都唔舒服。」

２０１７年談買樓：「現在買貴啲，但通脹和其他理由，遲幾年又發覺無買錯」；「買家力量很

大，看不到樓價未來一兩年會跌」；「炒樓就唔好啦，呢個時候價錢真係幾高」

２０１７年談地價：「麵粉貴過麵包，我去買地仲高過賣樓個價，這是不切實際」



＊論經商＊



２０１３年談撤資：「高賣低買本來就是正常的商業行為，但全世界而言，從來沒有批評過我們

撤資，惟獨香港傳言不斷，令人遺憾」；「一定不會遷冊，長和系永遠不會離開香港，不過規模

的大小是另一回事……香港很難再擴展」

２０１５年談會否購亞視：「你估我好得閒？」

２０１６年談做生意：「我好留心現金流，我要有額外資金，好多時候，我要隨時做另一個行業

，我都有呢個機會」



＊論人生＊



２０１３年談名利：「如果是為對國家民族和人類有益的事，即使卑躬屈膝我也在所不辭，但若

是為個人名利或公司利益，我絕對不會這樣做」

２０１４年談退休：「健康咁好，幫得多啲咪幫多啲」

２０１４年談個人財富：「我唔承認首富喎，１０年前外國雜誌話我有幾多財產，相信估少咗一

半。」

２０１５年談工作：「由１２歲Ｆｕｌｌｔｉｍｅ（全職），差唔多工作咗超過１００年。」

２０１５年談退休：「人既工作時間有限，總有日我都要退下，唔能夠長長遠遠做落去」

２０１６年談退休：「如果我想，幾時退休都得，今日或者５分鐘後都可以。」

２０１６年談人生哲學：「自強不息，厚德載物，係我人生既座右銘。」

２０１７談交棒：「如果一個人出年９０歲，連呢啲都無準備就係蠢人。」

