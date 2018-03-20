《小傳日記》魚缸拗腰升，阿爺喺大廳！

《小傳日記》花旗國科網佬噚晚（１９日）畀淡友突襲，納指傷勢好嚴重，大跌１３７點或

１﹒８巴仙，收７３４４點，係５個幾星期以來最差表現嘅一日。跌得咁勁，都係因為

Ｆａｃｅｂｏｏｋ捲入５０００萬名用戶資料外洩嘅醜聞，搞到股價跳水近７巴仙。道指當然都

難逃一跌，蒸發咗３３５點或１﹒４巴仙收２４６１０，標普都唔見逾１巴仙，傷。

外圍跌得咁勁，香江魚缸（２０日）今朝當然跟隨低開１９８點報３１３１５，失守５０天

線（約３１３９５）。就連聽日放榜嘅科網大哥ＱＱ（００７００）有大摩高盛力撐，都曾受累

瞓低，再加埋中資金融佬無力，大市最多挫３３０點報３１１８３，十天線都宣告失守

（約３１２５９點）。

不過「唔使驚，阿爺喺大廳」，十三屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李克強開金口

，話歡迎互聯網企業回Ａ，ＱＱ當堂醒神晒，成功夾高逾１巴仙，亦帶動大市拗腰窄幅升３６點

報３１５４９，十天同五十天線都失而復得；國指就仲要唔見６３點報１２５９７。

缸友炒股不炒市，全日魚缸成交都有近１２３５億銀。



＊炒回Ａ憧憬舜宇升得勁，軟件佬風騷金蝶創新高＊



舜宇（０２３８２）噚日收市後就放榜，舊年多賺１﹒２８倍，表現好過市場預期，不過由

於大市初段無咩力，所以舜宇今朝一開市都係呆吓呆吓。好彩有大行畀個「Ｌｉｋｅ」，大和升

目標至１８５銀，加上李克強就指歡迎互聯網企業回Ａ，舜宇即刻發力跳起近９巴仙，報

１５９﹒８銀，最勁仲見過１６１﹒２銀破埋頂。街坊瑞聲（０２０１８）叨光都衝前４巴仙，

報１５９銀。呢兩隻「手機設備孖寶」為升幅最勁兩隻藍戰士。

軟件股又落鑊，金蝶（００２６８）再飛過彈起７巴仙，報７﹒９２銀，高見８﹒０２銀又

再創新高。街坊金軟（０３８８８）雖然無金蝶咁出位，不過喺聽日放榜前表現都非常好，仲見

過３０銀，係２０１５年６月以嚟新高，但尾市就縮返Ｄ，只係踢高近１巴仙，埋單報２９﹒３

銀。



＊ＱＱ終倒升高盛讚好醒，平保派成績缸友稍觀望＊



祖國十三屆全國人大一次會議閉幕後，李克強話歡迎互聯網企業回歸Ａ股，仲話要為境內創

新創業企業上市，創造更有利嘅法律條件！聽日放榜嘅股王ＱＱ本來被質低見４５６銀，但聽到

阿爺嘅呼喚，都隨即夾高倒升，同時高盛仲畀「最牛價」５５０銀添，最終全日踢高咗逾１巴仙

，報４６６﹒６銀。唔知聽日派埋成績表之後，可唔可以衝破４７６﹒６銀新高呢？

由ＱＱ分拆出來嘅閱文（００７７２）就唔好彩啦，雖然佢純利大升約１４倍至近６億人仔

；同時仲畀大摩、花旗唱好，其中花旗仲畀９１﹒１銀「他屐」，但最終收市時都腳軟逾３巴仙

，報７９﹒５銀。

平保（０２３１８）收市後放榜喇，今朝雖然隨市跌低，仲低見８９﹒４銀兼失守９０蚊關

口，其後急起直追，但最終仍冇咗少於半個巴仙，報９１﹒２５銀。平保最新公布去年度利潤

８９０﹒８８億人仔，同比增長近４３巴仙，遠遠高於孖屐預期嘅７６３億人仔，睇嚟平保變身

「紅底股」指日可待。

孖屐有傳沙特阿美出年只會喺沙特交易所上市，生發發（００３８８）又受打擊垂頭喪氣，

收市時冇咗逾１巴仙，報２７４銀，相當不幸呀！



＊藥佬開派對無貨流眼淚，石藥業績勁中藥復牌醒＊



要數今日最醒神嘅魚毛，又點可以唔提到醫藥佬呢。石藥（０１０９３）噚日中午派成績表

，全年多賺３２巴仙，其後仲有多間大行爭住升佢「他屐」同唱好，搞到呢條魚毛愈升愈有，高

見２３﹒１５銀破頂，埋單升１１巴仙，報２２﹒５銀，係最好表現國貨佬。

各位街坊都唔執輸，藥明生物（０２２６９）噚日公布舊年多賺八成後，今日都跟住一班兄

弟衝前６巴仙報７５﹒７銀，叻！中生製藥（０１１７７）跳起近７巴仙報１６﹒６銀；綠葉製

藥（０２１８６）一樣係一線明星主角，袋近１２巴仙走人，報７﹒９４銀。中國中藥

（００５７０）向平安人壽折讓配股喎，今朝就復牌收漲近５巴仙，報５﹒７９銀。



＊瑞信送個讚中燃氣急彈，１００毛超購華文續高收＊



中燃氣（００３８４）黑馬姿態跑出，事關獲瑞信送個「讚」，維持「掃貨」評級，「他屐

」３０蚊不變；雖然大摩只係畀「持平」，「他屐」２４銀不變（仲低過現價），但缸友跟好不

跟壞，午後中燃氣繼續發威，收市時開心跳高咗逾９巴仙，報２７﹒６銀，日內仲曾經高見

２７﹒７銀，創上市新高，叻！

開心嘅仲有濱海（０２８８６），舊年全年多賺２９巴仙至逾２億銀，派息５﹒５仙！唔喃

止咁，今朝仲錄得５７５０萬銀市前交易，佔已發行股本約３巴仙，小傳都想知究竟邊位豪客咁

捧場呢，最終尾市仍可保持升勢，彈高逾１２巴仙報１﹒８２銀。

搞《１００毛》雜誌同「毛記電視」嘅毛記葵涌（０１７１６）招股反應持續升溫，孖屐消

息仲話，佢招股頭兩日累計孖展額已經達到２３５億銀，相當於超購２９００倍，熱爆呀！揸住

毛記葵涌１０巴仙股份嘅萬華媒體（００４２６）噚日炒一炒今日就無晒鑊氣，全日跌低近２巴

仙，埋單１﹒５２銀；萬華媒體阿媽世界華文（００６８５）今日就再接再厲，繼續坐箭升咗逾

４０巴仙，報２﹒６９銀，勁。

兩位創板細魚毛，仁智（０８０８２）同壹家壹品（０８１０１）夠晒鑊氣，前者宣布要約

結束，要約人揸住近６３巴仙股價，但公眾持股只得逾２４巴仙，未達上市規定，今日股價就炒

到不亦樂乎，飛升逾七成報０﹒４６銀；後者就收市前失驚無神跑前近４６巴仙收０﹒３６銀，

勁！請請！



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