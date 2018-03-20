《日入而息》李克強：貿易戰無好處，平保去年業績勝市場預期

《今天重點》﹡習近平稱分裂祖國會受到人民的譴責和歷史的懲罰；始終要把人民放在心中

最高的位置；推進「一帶一路」建設，貢獻更多中國方案；準確貫徹一國兩

制，增強港澳同胞國家意識

﹡平保（０２３１８）去年利潤８９０﹒８８億元人民幣，同比增長

４２﹒８％，派息１元；平保去年盈利勝預期，新業務價值增３３％，淨投

資收益率５﹒８％

﹡李克強稱貿易戰沒好處，冀美國放寬對華高技術等出口；完善上市規則，歡

迎互聯網企業回歸Ａ股

﹡市建局表示深水埗通州街╱桂林街項目接獲３８份意向書



《即日市況》﹡重磅股走勢各異，港股窄幅升３６點收３１５４９，成交１２３５億



《深滬股市》﹡滬綜指倒升０﹒３５％醫藥股強勢，創板升逾１％



《美元匯價》﹡ｆｂ重挫美股美元，市場觀望聯儲議息；歐元最新報１﹒２３０９╱１２，

日圓最新報１０６﹒３９╱４１



《公司業績》﹡潤地（０１１０９）全年多賺１８％至２３０億元，末期息８６﹒７仙；潤

地去年核心股東應佔溢利同比增長１７﹒７％，毛利率有提升

﹡永達汽車（０３６６９）去年純利升７７％至１５﹒１億元人民幣，派息

０﹒３３６港元

﹡嘉華國際（００１７３）純利升增２３％至３９億元，末期息１３仙；嘉華

國際核心盈利跌１０％至２５億元，未來兩年９７億元確認入帳

﹡第一太平去（００１４２）年純利升１７﹒１％至１﹒２億美元，息５﹒５

港仙

﹡康師傅（００３２２）去年純利升５７％至１８﹒２億元人民幣，派息

２﹒４９美仙

﹡碧桂園（０２００７）純利增１﹒３倍至２６１億元，息２４﹒９５分；碧

桂園去年合同銷售額升７８％至５５０８億元人民幣

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）去年純利升４﹒２倍，不派末期息；ＳＯＨＯ

去年租金收升１１％，物業平均出租率９７％

﹡雅生活服務（０３３１９）去年純利升８０﹒３％至２﹒９元人民幣

﹡煤氣（００００３）去年純利升１２％至逾８２億，末期息２３仙兼送紅股

﹡偉仕佳杰（００８５６）去年溢利升三成至７﹒１６億元，派息１４﹒７仙

﹡眾安在線（０６０６０）去年虧損９﹒９７億元人民幣

﹡鴻興印刷（００４５０）去年溢利大增至１０﹒５億元，連特息共派３０仙

﹡昂納科技（００８７７）去年純利升６０％至２億元，不派息

﹡招商局置地（００９７８）多賺一倍至１６億元人民幣，末期息０﹒１港元

﹡華融（０２７９９）去年純利升１２％，派息０﹒１６８９元人民幣



《公司資訊》﹡利福國際（０１２１２）及利福中國（０２１３６）今早停牌，待公布控股

股東劉鑾鴻股份交易

﹡建發國際（０１９０８）全面增持江蘇無錫市土地權益

﹡恆誠建築（００９９４）預期塞班島工程項目收入減至１﹒５９億元

﹡會德豐（０００２０）「ＭＡＬＩＢＵ」連一座樓王周六加推

﹡御泰中彩（００５５５）供股獲４７％接納

﹡通達（００６９８）今年將增加廠房擴產能，料未來三年有好回報

﹡通達宏泰（０２３６３）上市第三日突停牌；通達宏泰今早停牌因待公布手

提電腦收入內幕消息，下午復牌

﹡匯能集團（０１５３９）增持空調製冷業務，涉資２３８０萬元

﹡匯控（００００５）擬發行永久後償或有可轉換證券，淨籌近４０億美元

﹡愛康醫療（０１７８９）料３Ｄ打印產品仍快速增長，研發開支維持１０％

收入水平

﹡銀娛（０００２７）料月內獲批菲律賓賭牌，取得長灘島２３公頃土地

﹡德祥地產（００１９９）減持十三集團（００５７７）６﹒６％股權

﹡十三集團（００５７７）「一供十」獲９０﹒２６％認購

﹡嘉華（００１７３）呂志和稱年輕人自住可買樓但「炒就無謂」，仍有健康

可工作；貨如輪轉推盤料負債比率再下降，無與海航商討買地

﹡國泰（００２９３）２月客運量上升４﹒６％，貨運量升５﹒９％

﹡鴻興印刷（００４５０）擬斥６０００萬元人民幣向主要股東收購印刷品包

裝公司

﹡中能建設（０３９９６）與中再保（０１５０８）簽戰略合作協議，在電力

工程建設等加強交流

﹡勝獅貨櫃（００７１６）推出Ｐｒｉｍｅ ＬＩＮＥＯＮＥ冷凍集裝箱

﹡眾安（０６０６０）今年綜合成本率有較大改善空間，目標降至１００％以

下；未來將委託更多保險資產管理公司

﹡大明國際（０１０９０）組建鋼產合資公司，出資６３７５萬美元

﹡中國港橋（０２３２３）連同其他合夥人設最多２００億元人民幣重組基金

﹡仁天科技（００８８５）股東向福建實達轉讓近４８％股權，作價２０﹒６

億元

﹡仁智國際（０８０８２）要約結束，已接獲３８％股權有效接納





《國企紅籌》﹡潤地（０１１０９）建議核數師德勤會計師行不被續聘，由安永接任；今年

年內結算開發物業營業額７８６﹒７億元；或以房託形式分拆部分資產，今

年銷售目標１８３０億元

﹡中移動（００９４１）於上月４Ｇ上客量大增

﹡報道指農行停止Ｐ２Ｐ、消費金融等支付通道

﹡江蘇寧滬（００１７７）近２億人幣增持南京物業項目三成股權

﹡新天綠色能源（００９５６）今年風電裝機容量料新增５００兆瓦

﹡招商局港口（００１４４）委任付剛峰為主席

﹡中船防務（００３１７）Ａ股將於明日起復牌

﹡中海油（００８８３）潿洲６－１３油田投產，料明年日產原油９４００桶

產量



《神州民企》﹡山水水泥（００６９１）董事會主席及首席執行官均辭任

﹡碧桂園（０２００７）房地產開發收入大升，成立長租部，內地續調控；今

年不設銷售目標，年內或考慮發可換股債

﹡ＳＯＨＯ中國（００４１０）去年已完成出售調整，正物色規模大的項目收

購；ＳＯＨＯ中國料今年租金升１０％，３Ｑ規模加大後將分拆上市

﹡花樣年（０１７７７）今年銷售目標３００億元人民幣，大灣區內有優勢

﹡琥珀能源（０００９０）於廠房上蓋建光伏發電機組，京興電廠作試點

﹡人保（０１３３９）表示財險（０２３２８）首兩月保費收入升２０％至

６３８億元人民幣

﹡神冠（００８２９）公司望轉型，新加坡廠房１１月正式投入製造



《中國要聞》﹡財政部表示對部分中國原油期貨境外投資者暫免徵所得稅；財政部力爭年內

完成個稅法（修訂）起草，上報國務院；中國商務部表示ＷＴＯ裁定反對美

國政府針對中國的關稅

﹡發改委表示加強城軌交通車輛投資監管，嚴控新增產能

﹡外媒表示中國日本南韓擬今年５月初在東京舉行三方峰會

﹡人行今日不開展公開市場操作，淨回籠４００億元人民幣

﹡據報賈躍亭啟動大規模招聘，欲競拍南沙土地建車廠

﹡人行南京分行長表示穩妥有序推進金控公司試點監管

﹡上交所表示已形成針對優質創新企業的上市和交易規則

﹡滬證監啟動今年上海上市公司現場檢查隨機抽查

﹡能源局表示２月份全社會用電量同比增長２％

﹡報道指融創等多家地產商洽購海航上海前灘項目

﹡上期能源為存管銀行頒證，籲密切關注跨境資金流動

﹡京東方與工行簽戰略合作，獲５００億意向性融資額度



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１０１０﹒８４點



《其他消息》﹡田北辰稱「結束一黨專政」口號或踩界，籲少講為妙

﹡范國威稱宣誓後將加入「議會陣線」

﹡區諾軒范國威均稱明日將會按照格式和條例宣誓

﹡張建宗稱政府已向行管會提供未能追討薪津的撇帳方法

﹡梁耀忠稱已與陳茂波會面，認為修訂預算案機會不大

﹡梁耀忠稱不可講「結束一黨專政」是收窄言論空間

﹡調查指田北辰、葉劉、朱凱？為市民最熟悉議員頭三位

﹡新加坡擬放寬同股不同權要求，李小加稱本港只參考中美市場；內地研究

ＣＤＲ值得鼓舞，與港交所競爭非零和遊戲

﹡金發局表示歡迎港交所修改上市規則，應盡快研究企業形式同股不同權

﹡２７％港人料有生之年難上車，七成人料未來半年仍升

﹡深股通賣盤超買盤流出２億；滬股通賣盤超買盤流出５﹒２億元

﹡大亞灣核電站２號機組電容器短路，現完成修復不構成危險

﹡本港２月基本通脹率３﹒１％，創年半新高並高於預期；本港１月份商品整

體出口貨量上升１５﹒７％

﹡全球生活質素城市調查指香港維持排名７１位，遜於新加坡及東京



《兩會直擊》﹡監察法草案獲人大通過，２９１４票贊成２８票反對

﹡李克強稱「放管服」改革已取得階段性成果；中國開放改革新變化就是門會

愈開愈大；中國會繼續調低赤字率，積極財策方向不變；今年新增就業目標

１１００萬人沒理由不達成；外儲投資按市場規律進行多元化、市場化操作

；民企投資偏弱與產權保護等有關，將高度重視；完善上市規則，歡迎互聯

網企業回歸Ａ股；完善港澳同胞在大灣區住房、教育及交通待遇；保證養老

金按時足額發放，將採取調節制度；提高醫保資金和保險結合，發展互聯網

＋醫療；貿易戰沒好處，冀美國放寬對華高技術等出口；對欠發達國家援助

非政治滲透，無意搞擴張；盡最大努力實現半島無核化；銀保監合併可防止

規避監管，打擊非法集資；養老、醫療、教育和金融等領域加大放寬力度；

積極考慮上半年訪問日本

﹡栗戰書稱必須堅持憲法確認的共產黨領導地位不動搖

﹡吉利李書福稱２０２０年九成以上產品都是新能源車

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