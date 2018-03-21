《異動股》平保績佳派息增１倍摩通上望１３０元，競價時段升４％

《經濟通通訊社２１日專訊》平保（０２３１８）開市競價升３﹒５１％，報９４﹒４５元

；成交約４１８萬股，涉資３﹒９５億元。

摩通維持增持評級，目標價１３０元不變。中金亦維持１２８元目標，買入評級不變。

中國平安公布，截至去年１２月底止年度淨利潤為８９０﹒８８億元（人民幣．下同），按

年增長４２﹒８％，較市場估計的７６３億元為好；基本每股收益４﹒９９元，派末期息每股１

元，董事會建議提高去年現金分紅比例至３０﹒８％，全年股息為每股１﹒５元，增長１倍。

平保持有的眾安（０６０６０）亦公布去年全年業績，期內轉盈為虧至蝕９﹒９７億元（人

民幣．下同），而去年同期賺９３７萬元。每股基本虧損為０﹒７７元，不派末期息。

另外，總保費為５９﹒５４億元，按年升７５％，收入為５５﹒８３億元，升６４％，而稅

前虧損為１０億元，而去年同期為１３０２萬元稅前盈利。

大和將眾安評級由持有降至跑輸大市，目標價由７０元減至６０元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價（港元） 變幅

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中國太平 （００９６６） ３０﹒７５元 上升１﹒３２％

新華保險 （０１３３６） ４３﹒００元 下跌２﹒９３％

中人保 （０１３３９） ４﹒２０元 上升０﹒２４％

中國再保險（０１５０８） １﹒６６元 無升跌

中國平安 （０２３１８） ９４﹒４５元 上升３﹒５１％

中國財險 （０２３２８） １６﹒２６元 上升０﹒７４％

中國太保 （０２６０１） ４０﹒９０元 上升３﹒０２％

中國人壽 （０２６２８） ２３﹒２５元 上升１﹒０９％

眾安在線 （０６０６０） ６７﹒００元 下跌２﹒３３％

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（ｆｆ）

