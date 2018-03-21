《異動股》騰訊收市後放榜，今早試挑戰歷史新高未果午後倒跌十元

《經濟通通訊社２１日專訊》騰訊控股（００７００）日內放榜，今早試挑戰歷史新高４７

６﹒６元不果，午後卻倒跌０﹒２１％，報４６５﹒６元，自日內最高位４７５﹒６元倒跌１０

元；成交約１９０１萬股，涉資８９﹒９１億元。

暫時吉利（００１７５）、平保（０２３１８）放榜後均自高位回落，令港股收窄升幅。

港股現報３１５６５點，上升１５點，升幅大為收窄，主板成交１１５４﹒６７億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國平安 （０２３１８） ８９﹒７０元 下跌１﹒７０％

吉利汽車 （００１７５） ２６﹒１５元 下跌４﹒９１％

瑞聲科技 （０２０１８） １５３﹒１０元 下跌３﹒７１％

香港交易所（００３８８） ２７０﹒６０元 下跌１﹒２４％

友邦保險 （０１２９９） ６８﹒７０元 下跌０﹒１５％

舜宇光學 （０２３８２） １５９﹒２０元 下跌０﹒３８％

建設銀行 （００９３９） ８﹒４６元 上升０﹒４８％

工商銀行 （０１３９８） ６﹒９２元 上升０﹒７３％

匯豐控股 （００００５） ７７﹒１０元 上升０﹒１９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｆ）

