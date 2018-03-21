《股林淘金－林家亨》港股料３１８００反覆，績優股侯低分段買入

《股林淘金》近期美股跑輸港股，主要是因為Ｆａｃｅｂｏｏｋ涉及洩漏５０００萬個人資

料給第三方數據分析公司，影響２０１６年美國總統選舉結果，違反該公司２０１１年與美國聯

邦貿易委員會的協議，投資者擔憂公司將受罰，從而令股價受壓。反觀港股，本周有多個焦點，

相信市場十分關注美國聯儲局議息會議，雖然已預期美國會加息，相信議息結果對股市影響不大

；反而，市場留意鮑威爾作為聯儲局主席的第一次議息會議後之表現，於對日後加息的傾向。除

此之外，本周亦有多隻藍籌股公布業績，其中重磅藍籌股之一的中國平安（０２３１８）的業績

遠勝市場預期，刺激大市短期投資氣氛。另外，「股王」騰訊（００７００）亦將會於今天

（２１日）收市後公布業績，相信亦會左右恆指表現。但美國總統特朗普的處事方式始終會為市

場帶來波動，例如早前突然撤換國務卿蒂勒森，故筆者認為港股會於３１８００點左右反覆。投

資者不妨候低分段買入績優股，作中線投資之用。



＊中石油有力追落後＊



２０１６年國際油價低見２６美元一桶，主要是因為美國頁岩油產量大幅上升，油組各國都

各自增產所致，令全球油企都錄得大幅虧損。然而，之後各大產油國聯手大幅減產，加上環球經

濟轉好，令油價由低位回升。投資者不妨留意於油股中比較落後的中石油（００８５７），集團

主要從事原油及天然氣之勘探、開發及生產及銷售，原油及石油產品之煉製，基本及衍生化工產

品，其他化工產品的生產和銷售，煉油產品的銷售以及貿易業務，及天然氣、原油及成品油之輸

送及天然氣之銷售短線技術走勢方面。受惠於油價回升，中石油於２０１７年首３季純利為

１７３億元人民幣，大幅增長９倍；收入亦上升２６﹒７％至１４５７７億元人民幣。展望

２０１８年度，除了油價回穩，中國政府持續去產能和加強環保監管亦令行業龍頭受惠。在油價

由低位已大升近１倍後，中石油的股價卻嚴重跑輸，相信有機會追落後。短線技術走勢方面，中

石油早前高見６﹒６元後持續回落，近期於５﹒２元左右見底回升，投資者不妨於５﹒４元以上

買入，中線上望５﹒９元，跌穿５﹒１元可考慮止蝕。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

