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21/03/2018 12:19

《股林淘金－林家亨》港股料３１８００反覆，績優股侯低分段買入

　　《股林淘金》近期美股跑輸港股，主要是因為Ｆａｃｅｂｏｏｋ涉及洩漏５０００萬個人資
料給第三方數據分析公司，影響２０１６年美國總統選舉結果，違反該公司２０１１年與美國聯
邦貿易委員會的協議，投資者擔憂公司將受罰，從而令股價受壓。反觀港股，本周有多個焦點，
相信市場十分關注美國聯儲局議息會議，雖然已預期美國會加息，相信議息結果對股市影響不大
；反而，市場留意鮑威爾作為聯儲局主席的第一次議息會議後之表現，於對日後加息的傾向。除
此之外，本周亦有多隻藍籌股公布業績，其中重磅藍籌股之一的中國平安（０２３１８）的業績
遠勝市場預期，刺激大市短期投資氣氛。另外，「股王」騰訊（００７００）亦將會於今天
（２１日）收市後公布業績，相信亦會左右恆指表現。但美國總統特朗普的處事方式始終會為市
場帶來波動，例如早前突然撤換國務卿蒂勒森，故筆者認為港股會於３１８００點左右反覆。投
資者不妨候低分段買入績優股，作中線投資之用。
　
＊中石油有力追落後＊
　
　　２０１６年國際油價低見２６美元一桶，主要是因為美國頁岩油產量大幅上升，油組各國都
各自增產所致，令全球油企都錄得大幅虧損。然而，之後各大產油國聯手大幅減產，加上環球經
濟轉好，令油價由低位回升。投資者不妨留意於油股中比較落後的中石油（００８５７），集團
主要從事原油及天然氣之勘探、開發及生產及銷售，原油及石油產品之煉製，基本及衍生化工產
品，其他化工產品的生產和銷售，煉油產品的銷售以及貿易業務，及天然氣、原油及成品油之輸
送及天然氣之銷售短線技術走勢方面。受惠於油價回升，中石油於２０１７年首３季純利為
１７３億元人民幣，大幅增長９倍；收入亦上升２６﹒７％至１４５７７億元人民幣。展望
２０１８年度，除了油價回穩，中國政府持續去產能和加強環保監管亦令行業龍頭受惠。在油價
由低位已大升近１倍後，中石油的股價卻嚴重跑輸，相信有機會追落後。短線技術走勢方面，中
石油早前高見６﹒６元後持續回落，近期於５﹒２元左右見底回升，投資者不妨於５﹒４元以上
買入，中線上望５﹒９元，跌穿５﹒１元可考慮止蝕。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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