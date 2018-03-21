【ＩＰＯ反應】毛記（１７１６）傳超購３４４９倍，或創最高紀錄

《經濟通通訊社２１日專訊》經營《１００毛》雜誌及「毛記電視」網站及應用程式的毛記

葵涌（１７１６）昨日（２０日）孖展截止，市場消息指，９間券商合共借出２７９億元孖展額

，公開發售部分最少錄得超購逾３４４９倍，「頭槌飛」增至１０７６張。

毛記將於今日（２１日）中午截止招股。市場預計，計及銀行孖展及現金認購，毛記超購倍

，有望創下最高超購紀錄。

毛記將下周三（２８日）上市，每手買賣單位２０００股。（ｇｌ）

