《經濟通通訊社２２日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至２０１７年１２月３１日
止年度，利潤１１４３億元（人民幣．下同），按年升５﹒１％。每股盈利５﹒５８元。末期股
息１﹒５８２港元。
期內營運收入７４０５億元，按年增４﹒５％；通信服務收入６６８４億元，增７﹒２％；
ＥＢＩＴＤＡ為２７０４億元，升５﹒４％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
22/03/2018 12:04
中移動全年賺１１４３億人幣升５％，派末期息１﹒５８２港元
《經濟通通訊社２２日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至２０１７年１２月３１日
止年度，利潤１１４３億元（人民幣．下同），按年升５﹒１％。每股盈利５﹒５８元。末期股
息１﹒５８２港元。
期內營運收入７４０５億元，按年增４﹒５％；通信服務收入６６８４億元，增７﹒２％；
ＥＢＩＴＤＡ為２７０４億元，升５﹒４％。（ｈｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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