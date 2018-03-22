中移動全年賺１１４３億人幣升５％，派末期息１﹒５８２港元

《經濟通通訊社２２日專訊》中國移動（００９４１）公布，截至２０１７年１２月３１日

止年度，利潤１１４３億元（人民幣．下同），按年升５﹒１％。每股盈利５﹒５８元。末期股

息１﹒５８２港元。

期內營運收入７４０５億元，按年增４﹒５％；通信服務收入６６８４億元，增７﹒２％；

ＥＢＩＴＤＡ為２７０４億元，升５﹒４％。（ｈｏ）



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