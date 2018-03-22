花旗調查：本港百萬富翁有百萬人，擁千萬元或以上富翁有６﹒８萬

《經濟通通訊社２２日專訊》花旗銀行零售銀行業務主管林智剛表示，香港百萬富翁逾百萬

人，按年升１５％。２０１７年香港擁有１０００萬港元或以上流動資產的千萬富翁比去年多出

１５％，達６﹒８萬人，按年增加約１萬。

香港千萬富翁的投資資產組合，維持現金比例約３６％。其中，３９％的香港千萬富翁持有

海外物業，８４％擁有本地物業。而香港千萬富翁預期樓價上升的比例由２０１５年的１１％上

升至２０１７年的３８％。

香港與中國內地富裕人士的整體資產分布相若，當中，會將超過７０％的總資產放在物業投

資。而兩地富裕人土的主要財富來源有明顯分別：香港：薪酬收入（５５％），經營生意（２０

％）；內地：經營生意（５５％），投資（２８％）。

大部分內地富裕人士都是經營生意，有約７１％，相反，香港只有約２１％；調查發現受僱

的富裕人士中，內地一群亦比香港一群對創業的意向為高。（香港：４％；內地：５０％）

雖然香港富裕人士比內地富裕人士持有較少物業（香港：３﹒２個；內地：３﹒７個），但

香港富裕人士所持有的海外物業則較多。（香港：１﹒３個；內地：０﹒７個）

有較多香港富裕人士不滿本港的居住環境及教商制度；而內地富裕人士則比較關注其醫療制

度的問題。相對普羅大眾，較多香港的富裕人士傾向使用流動理財服務。（ｋｅ）

