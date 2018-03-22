《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，騰訊（００７００）最大股東
ＮＡＳＰＥＲＳ將出售至多１﹒９億股騰訊股份，ＮＡＳＰＥＲＳ對騰訊的持股比例將從
３３﹒２％降至３１﹒２％。
ＮＡＳＰＥＲＳ又指，至少三年不會進一步減持騰訊。騰訊方面明白ＮＡＳＰＥＲＳ舉動及
予支持。（ｃｙ）
22/03/2018 16:48
【股王受壓】騰訊大股東ＮＡＳＰＥＲＳ擬出售最多１﹒９億股
《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，騰訊（００７００）最大股東
ＮＡＳＰＥＲＳ將出售至多１﹒９億股騰訊股份，ＮＡＳＰＥＲＳ對騰訊的持股比例將從
３３﹒２％降至３１﹒２％。
ＮＡＳＰＥＲＳ又指，至少三年不會進一步減持騰訊。騰訊方面明白ＮＡＳＰＥＲＳ舉動及
予支持。（ｃｙ）
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