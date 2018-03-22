【股王受壓】騰訊大股東ＮＡＳＰＥＲＳ擬出售最多１﹒９億股

《經濟通通訊社２２日專訊》據《彭博》報道，騰訊（００７００）最大股東

ＮＡＳＰＥＲＳ將出售至多１﹒９億股騰訊股份，ＮＡＳＰＥＲＳ對騰訊的持股比例將從

３３﹒２％降至３１﹒２％。

ＮＡＳＰＥＲＳ又指，至少三年不會進一步減持騰訊。騰訊方面明白ＮＡＳＰＥＲＳ舉動及

予支持。（ｃｙ）

