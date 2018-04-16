【代幣風暴】虛擬貨幣對沖基金：比特幣已觸底，一年內破２萬美元

《經濟通通訊社１６日專訊》美國知名虛擬貨幣對沖基金Ｐａｎｔｅｒａ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ預計，６５００美元可能是目前比特幣熊市的底部，預計比特幣很可能在

一年內創新高並突破２萬美元。

Ｐａｎｔｅｒａ行政總裁兼聯合首席投資總監Ｄａｎ Ｍｏｒｅｈｅａｄ表示，預計有大量

機構資金湧入，將推動市場走得高。他指，自己一般不作短期交易預測，只給過４次虛擬貨幣交

易建議，其中有３次建議買入，一次建議賣出，但他對目前的比特幣買入建議特別有信心。

（ｍｎ）

