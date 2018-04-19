【嚟緊炒Ｄ乜－石藥】創新藥受惠人口老化及國策，２０元以下吸納

《經濟通通訊社記者盧翠瑜１９日報道》醫藥股前陣子炒風旺盛，但隨著同業國藥控股

（０１０９９）上周初發盈警，加上中央準備在下月１日起實施進口抗癌藥物零關稅，整體板塊

借機回吐部分升幅，現時不失為吸納的好時機。醫藥股的行業種類眾多，以分銷為主要業務的國

藥，股價前陣子升得快，跌得更快。醫藥股可以優先吸納製藥為主的藥企，當中，以創新藥為業

務增長引擎的石藥（０１０９３）發展潛力相對高，加上處於龍頭地位，相信在中長線可以有好

表現。



＊創新藥針對老人研發開支倍增＊



石藥的主要業務分為創新藥、普藥及原料藥三大板塊。成藥產品主要包括抗生素、心腦血管

用藥、解熱鎮痛用藥、消化系統用藥、抗腫瘤用藥和中成藥等系列近千個產品，其中用於治癒急

性缺血性腦卒，即是中風的「恩必普」、用於治療高血壓的「玄寧」、用於治療老年性痴呆「歐

來寧」等均為為石藥的創新藥。

中國人口老化速度愈來愈快，國務院早前在《「十三五」國家老齡事業發展和養老體系建設

規劃》指出，在２０２０年國內６０以上的老年人口將會增至約２﹒５５億人，佔總人口約

１７﹒８％。加上藥物在中國愈趨普及，石藥針對老人疾病的創新藥發展潛力相當大，並有能力

為業務帶來可持續的增長。去年石藥的創新藥實現銷售收入約６５﹒８億元，同比增長達

３７﹒９％。

此外，根據石藥的２０１７年年度業績報告披露，集團目前正在研新產品約２００個，主要

集中在心腦血管、代謝類疾病、腫瘤、精神、神經等範疇。集團去年在中國合共取得６個藥品的

臨床研究批准，以及提交了１１個藥品的生產申請。另外，石藥在去年的研發開支增加

１０２﹒２％至８﹒１５億元。



＊中央積極推醫保及醫療普及化＊



內地近年積極發展醫療改革，包括組建國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局和醫療

保障局、倡議提高醫保補助、《健康中國２０３０》等，醫療和藥物在中國內地的普及化將有所

提升，並將有助藥企業務發展和增長速度。

國務院總理李克強早前表示，這幾年創新體制，把基本醫保和商業保險結合起來，運用「大

數法則」，放大資金效應，去年就達到１７００多萬人享受大病醫保。今年期望至少要使

２０００萬人以上能夠享受大病保險，而擴大病種。

不過，並非所有政策都對必然對內地藥企有利，國務院在上周四（１２日）宣布由下月１日

起，對所有進口抗癌藥物實施零關稅。李克強其後再表示，「零關稅」仍然未夠，必須採取綜合

措施，聯同其他部門多方面層層壓減進口抗癌藥品價格。雖然此舉的確惠民生，但若然海外藥物

進口的成本降低，有機會令內地藥企的競爭加大。



＊野村重申買入，目標價２４元＊



野村此前發表研究報告指，對石藥前景更樂觀，加上估值便宜，預料２０１８至２０２１財

年會錄得強勁純利增長，將石藥維持為行業首選，評級「買入」，目標價為２４元。

野村表示，新的國家基本藥物目錄（ＮＤＲＬ）發布後，石藥旗下治療腦中風藥物「恩必普

」的銷量急升，新的抗微管藥物「白蛋白紫杉醇」於３月初推出後的首兩星期，已錄得

１０００萬元銷售額。

此外，野村認為中央對所有進口抗癌藥物實施零關稅，主要是希望緩解貿易磨擦及安撫美國

總統特朗普等原因，對石藥的影響較輕微。



＊股價回調幅度較低估值可接受＊



醫藥板塊在過去３月份錄得明顯的增長，主要由於行業的業務增長速度亮麗，加上中國藥企

主要面對的市場仍為國內，未有受中美貿易戰憂慮拖低。

石藥同業國藥在本月１０日發盈警，預期今年３月底止首季淨利潤會按年減少三成，拖累該

股急挫，並令整個板塊均轉勢向下。不過，石藥在此波跌勢中未有受到太大的傷害。石藥的股價

在整個３月累漲１５﹒３２％，從１８元水平，升至近２１元，但到目前仍能守在２０元水平附

近，調整的幅度未算很大。

該股在經歷大市及板塊的調整後，股價已回調到相對合理的水平，加上估值仍可以接受，相

信在整固過後有望可持續向上，２０元以下水平吸納風險相對低，可中長線持有博上２４元。



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表列石藥近年業績表現：

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２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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總收入 １５４﹒６３億元 １２３﹒６９億元 １１３﹒９４億元 １０９﹒５５億元

（＋２５﹒０％） （＋８﹒６％） （＋４﹒０％） （＋１０﹒１％）



毛利 ９３﹒４６億元 ６３﹒０９億元 ５２﹒２１億元 ４１﹒８７億元

（＋４８﹒１％） （＋２０﹒８％） （＋２４﹒７％） （＋３３﹒７％）



純利 ２７﹒７１億元 ２１﹒０１億元 １６﹒６５億元 １２﹒６８億元

（＋３１﹒９％） （＋２６﹒２％） （＋３１﹒３％） （＋３０﹒４％）

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表列部分大行對石藥最新評級及目標價：



大行 評級 目標價

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中金 買入 ２５﹒０元

瑞信 跑贏大市 ２４﹒５元

野村 買入 ２４﹒０元

交銀國際 中性 ２２﹒０元

摩通 增持 ２１﹒０元

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表列部分醫藥股表現：



股份（編號） 今年以來（％） 本月以來（％） 現價

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四環醫藥 （００４６０） －２８﹒８ －１３﹒８ ２﹒００元

朗生醫藥 （００５０３） －９﹒１ ＋１﹒６ １﹒３０元

遠大醫藥 （００５１２） ＋２６﹒５ －４﹒０ ４﹒８２元

中國中藥 （００５７０） ＋５１﹒９ ＋９﹒２ ６﹒３２元

新華製藥 （００７１９） －４﹒６ －１﹒０ ７﹒９２元



白雲山 （００８７４） ＋７﹒６ ＋２﹒５ ２４﹒８０元

李氏大藥廠（００９５０） ＋５２﹒１ ＋２﹒４ １０﹒４２元

威高股份 （０１０６６） －１４﹒１ －６﹒５ ４﹒８９元

石藥集團 （０１０９３） ＋３０﹒５ －１﹒２ ２０﹒６０元

國藥控股 （０１０９９） ＋３﹒０ －１１﹒５ ３４﹒８０元



泰凌醫藥 （０１０１１） ＋１２﹒６ ＋１４﹒４ ２﹒１５元

中生製藥 （０１１７７） ＋１６﹒５ ＋４﹒８ １６﹒１４元

先鋒醫藥 （０１３４５） ＋１７﹒０ ＋１３﹒３ ２﹒８２元

麗珠醫藥 （０１５１３） ＋０﹒７ －１﹒７ ６２﹒１５元

三生製藥 （０１５３０） ＋２４﹒０ ＋７﹒６ １９﹒０２元



石四藥 （０２００５） ＋６０﹒７ ＋１２﹒２ ７﹒７３元

綠葉製藥 （０２１８６） ＋３４﹒７ ＋１０﹒７ ８﹒３１元

復星醫藥 （０２１９６） －１０﹒５ －６﹒８ ４４﹒９０元

藥明生物 （０２２６９） ＋７３﹒２ ＋０﹒３ ７５﹒７０元

上海醫藥 （０２６０７） －１﹒４ －０﹒７ ２０﹒８５元



神威藥業 （０２８７７） ＋１倍 ＋２２﹒１ １４﹒６０元

華潤醫藥 （０３３２０） ＋５﹒７ －２﹒７ １０﹒７０元

聯邦制藥 （０３９３３） ＋２３﹒３ －３﹒７ ７﹒８３元

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股指

恆生指數 ＋２﹒５ ＋１﹒９ ３０６７２點

國企指數 ＋４﹒６ ＋２﹒０ １２２４２點

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註：資料截至今午收市

