【貿易開戰】商務部：中美未就３０１調查及美國關稅進行雙邊談判

《經濟通通訊社１９日專訊》世貿組織日前公布的一份文件顯示，美國願意就徵稅措施與中

國在世貿組織爭端解決機制下展開磋商。中國商務部新聞發言人高峰說，「有些解讀不符合事實

」，中美未就３０１調查及美國關稅進行雙邊談判。

４月１３日，美國常駐世貿組織大使致電中國常駐世貿組織大使，表示願就上述中方訴美案

件進行磋商。高峰稱，美方此舉只是滿足了世貿組織爭端解決機制項下中方訴訟的程序性要求。

中方將按照世貿組織爭端解決程序推進對美訴訟。（ｃｔ）

