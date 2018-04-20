【禁制中興】中興通訊董事長：美國禁令或導致中興進入休克狀態

《經濟通通訊社２０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）在深圳總部舉

行新聞發布會。中興通訊董事長殷一民表示，美國的禁令可能導致中興通訊進入休克狀態，對公

司全體員工、遍布全球的運營商客戶、終端消費者和股東的利益造成直接損害，我們堅決反對。



＊將盡最大努力保護八萬員工利益＊



在新聞發布會召開前，殷一民發布內部郵件，解釋中興遭美國實施出口禁令的前後經過，並

表示，公司董事會和管理層將盡最大的努力保護八萬員工合法工作的權利，以及八萬員工家庭的

合法利益，也將付出最大的努力履行我們對全球運營商客戶、合作夥伴和供應商、公司終端消費

者用戶的責任，也將盡最大努力保護三十多萬股東的利益。

殷一民表示，公司董事會、管理層和全體員工將團結一致，恪盡職守，決不放棄。雖然公司

處於極為艱難的處境，但是在完成對拒絕令解讀後的第一時間，由合規團隊下達了在激活拒絕令

的情況下公司全體員工要遵循的行為準則，體現公司堅定遵守業務所在國的法規，以合規為公司

戰略基石的決心絕不動搖。

同時他呼籲公司全體員工理智、客觀看待此事件，避免過度情緒化。公司承諾，在律師同意

的情況下，將向全體員工如實披露最終的調查結果。公司秉承開放、透明、誠信的態度，持續溝

通，以合法合規的方式解決問題，盡最大努力降低此事的不利影響。（ｅｙ）

