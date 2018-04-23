【新股上市】券商料平安好醫生超購５００倍，認購二百手或獲一手

《經濟通通訊社記者陳佩珊２３日報道》中國平安（０２３１８）分拆的平安健康醫療科技

（０１８３３）（簡稱平安好醫生）今日起至本周四（２６日）中午招股，據招股書顯示，公司

過去三年均錄得虧損，當中２０１６及２０１７年分別錄得虧損７﹒５８億及約１０億元人民幣

。

耀才證券（０１４２８）行政總裁許繹彬向本通訊社表示，早前明星新股包括眾安

（０６０６０）、閱文（００７７２）及易鑫（０２８５８）均有錄得虧損，雖然部分股份現時

表現強差人意，但暗盤交易及首日上市表現均十分理想，因此認為認購平安好醫生的危險性不高

。



＊首日升幅料逾兩成，認購２００手或獲一手＊



早前有傳小米下月在港上市，將成為本港首批「同股不同權」上市公司；阿里巴巴關聯公司

螞蟻金服亦據報已敲定Ａ、Ｈ股同時上市。但許繹彬認為，這些股份招股期並不重疊，因此無需

特別預留資金予未來赴港的新經濟股。

他預期，平安好醫生的超額認購倍數將達５００倍，投資者需要認購２萬股以上（即２００

手以上），才有機會獲一手。參考早前多隻明星新股的首日股價走勢，預料公司首日上市升幅介

乎２０至３０％。

平安好醫生招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，每手１００股，入場費約５５３５元。是

次招股將發售約１﹒６億股，當中１０４０﹒６２萬股（約６﹒５％）在香港公開發售、餘下則

為國際發售，另有１５％超額配股權。

據市場消息指，最少３間證券商已預留６４０億元孖展額，相當於公開發售已超購逾１１１

倍，部分證券行以零手續費及零成本吸引客戶認購。

