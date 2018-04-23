【ＦＯＣＵＳ】狂人圍追堵殺，ＢＡＴＪ新科技戰漸酣

【ＦＯＣＵＳ】上周五（２０日）於發布會對美國禁令「堅決反對」的中興（００７６３）

（深：００００６３），周日（２２日）晚發表自願性公告稱，「已採取措施以遵守拒絕令。」

不到４８小時即「轉軚」，除了因國資委直斥中興「應對愚蠢和被動」，皆因面對供應鏈中斷和

１０萬員工生計，似已別無他法。

芯片禁令驚醒一眾裝睡的人，更引發「地產、外賣救不了中國」的集體反思。除了國家主席

習近平強調「核心技術是國之重器」，死對頭「雙馬（馬雲、馬化騰）」也異口同聲呼籲發展核

心技術免受制於人，ＢＡＴＪ（百度、阿里、騰訊、京東）繼新零售你爭我奪之後，曾經低調的

新科技暗戰已浮出水面。



＊供應鏈及合規管治硬傷，中興急「轉軚」＊



禁止美企向中興出口零件的７年禁令，屆滿日正好撞正「中國製造２０２５」（２０１８＋

７），背後玄機不言而喻。中興創始人、現年７６歲的侯為貴，據報已與中興董事長殷一民、總

裁趙先明前往美國斡旋，而美國商務部亦已行使酌情權允許中興通過非正式程序提交更多證據，

惟不認為目前有需要延遲制裁禁令。

中興今次「中槍」固然是中美貿易戰的犧牲品，但也暴露其合規管治體系千瘡百孔。中興最

新公告就指，將把合規視為公司戰略的基石和經營的前提及底線，並已成立總裁直接領導的合規

管理委員會。

消息還指，中興最新要求每個員工重新學習歐美法律、法規、反賄賂等知識，參加合規考試

須取得滿分才算通過。



＊以牙還牙或續有來，技術指標預波動性升＊



處於「休克」邊緣的中興激起的連鎖反應遠未停止。美國國會「美中經濟暨安全審查委員會

」最新報告就指控，中興、華為、聯想可能支持或涉及間諜活動，以提高中資企業競爭力和促進

中國政府利益。

上周已解僱美國政府首席聯絡官Ｗｉｌｌｉａｍ Ｐｌｕｍｍｅｒ的華為，極大可能在今年

底關閉美國業務，因美國市場已不再是其全球戰略的一部分。該公司輪值首席執行官徐直軍周末

就稱，「有些事情我們無法改變，所以最好不要把它放在心上……在某些情況下，只要放手，我

們會感到輕鬆許多。」

華為力避接招，但無礙市場價格行動似乎在計入未來幾個月或將出現一系列中美互相以牙還

牙報復的可能性。交銀國際首席策略師洪灝最新稱，滬綜指與ＶＩＸ市場隱含波動率指數、垃圾

債利差之間拉闊的負相關關係，揭示市場波動性將持續甚至飆升。

最新消息指，美國財長努欽表示願意訪問中國，並對達成共識持謹慎樂觀態度；但高盛仍預

計，繼４月３日公布對華５００億美元商品擬徵稅清單後，白宮或快公布第二份對華１０００億

美元商品的徵收清單，建議稅率維持２５％。



＊巨頭齊就「核心技術」發聲，布局續有來＊



「大國無強芯」的尷尬下，ＢＡＴＪ四巨頭周末齊聚首屆數字中國建設峰會，頗有向侵侵叫

板之意。

阿里巴巴董事會主席馬雲稱，核心技術牛才是真正的牛，電商只是數字經濟的序幕，「中國

需要一大批超越ＢＡＴ的大公司。」

騰訊（０７００）主席馬化騰則指，中國要擺脫核心技術受制於人的需求愈來愈逼切。在數

字化創新方面要「沉下來」，深入各行業五臟六腑，發揚「數字工匠精神」，而非熱衷概念炒作

等。

京東集團董事局主席劉強東表示，中興事件給中國互聯網企業家重重打了一個耳光，通過這

次事件中國企業應該認識到核心知識產權的重要性。

百度副總裁王海峰亦稱，上一代芯片我們有所缺失，所以現在遇到了一些困難。而芯片領域

的下一步發展，會愈來愈多和人工智能結合，這是一個難得的歷史機遇。



＊雄厚資本加持，冀望「中國芯」彎道超車＊



阿里上周五（２０日）宣布全資收購中國唯一的自主嵌入式ＣＰＵ ＩＰ Ｃｏｒｅ公司－

－中天微，或顯示ＢＡＴＪ繼新零售之爭後的新科技戰已全面開啟。

事實上，內地資本巨頭的新科技布局早有開始，不過遠不如新零售之爭高調。過去兩年，阿

里已先後重金投資了ＡＩ芯片公司寒武紀、深鑒科技，圖像識別創業公司曠視科技，人工智能初

創企業商湯科技等；２０１７年１０月，阿里宣布成立承載阿里技術發展計劃的「阿里巴巴達摩

院」，計劃未來三年對新技術的投資超過１０００億元人民幣，將與各大高校合作成立實驗室。

２０１６年底，阿里、騰訊亦試水領投軟件定義網絡（ＳＤＮ）芯片公司Ｂａｒｅｆｏｏｔ

。２０１７年１２月，百度宣布與華為全面戰略合作，共同構建多贏的移動和ＡＩ生態，推動人

工智能應用和全場景終端產業迅速升級。

有雄心勃勃的ＢＡＴＪ巨頭的資本加持，「中國芯」能否彎道超車，突破狂人的圍追堵殺，

或將是未來幾年最精彩的故事。（經濟通通訊社記者 俞瑾）

