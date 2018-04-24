  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2018 08:56

【貿易開戰】歐盟向世貿請求加入中美鋼鋁關稅爭端解決磋商

　　《經濟通通訊社２４日專訊》歐盟要求加入中國在世貿起訴美國對鋼鋁徵稅的爭端解決行列
，目前距離美國總統特朗普決定是否向歐洲徵收關稅只剩下約一周的時間。
　　美國以國家安全為由對進口鋼鋁分別課徵２５％及１０％的關稅，但美方暫時豁免向歐盟徵
稅，並將在５月１日作出最後決定。
　　中國已在世貿貿易爭端解決機制下起訴美國，根據世貿程序，第一個步驟將涉及磋商。世貿
指，歐盟已正式提出要求，希望以涉及重大貿易利益的身分加入這項磋商。同時香港、印度、俄
羅斯及泰國亦均已提出申請，要求加入協商。（ｍｎ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態24/04/2018
文在寅：朝暫停核試 會談亮綠燈
生財有道23/04/2018
【新股上市】券商料平安好醫生超購500倍 認購二百手或獲一手
中國故事23/04/2018
【FOCUS】狂人圍追堵殺 BATJ新科技戰漸酣
興證快訊23/04/2018
港匯、加息
國際動態23/04/2018
IMF會議：貿戰負債飈 威脅全球經濟
中國故事20/04/2018
【上海特寫】上交會國際化待加強，專業觀眾居多、鮮見外國面孔
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
國金與投資 ． 曾廣標
特朗普單挑中俄？ 66
暢所欲妍 ． 屈穎妍
在黑洞發現新大陸 58 新文章
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
形象UP！ ． 藍婷
【有你講無人講】社交對話大忌！不停講講講講⋯⋯ 6
有種生活
【溫柔的死別】不再冷冰冰！90後喪禮策劃師打造暖心告別禮
健康Video
【營養師教煮】豆腐三部曲！第二式「夠惹味」豆腐野菜煎餅 2
走肉廚房 ． Cathy Lee
【寒食節要「吃冷」！】爽脆蔬菜薄餅捲 6
鬆一鬆 ． 通通
【心理測驗】從「擠牙膏」的習慣，一秒看出你的性格！ 2
我家私房菜 ． 韋太
【女士恩物】翠玉瓜杏鮑菇炒牛肉 2
食療新意思 ． 陳沛思
【健脾養胃】鮮淮山蓮藕紅蘿蔔排骨湯
小薯茶水間
【職場讀心術】咬嘴唇、摸耳朵、手握成拳……腦細，你係乜意思？ 2
我要退休 ． 羅國森、曾智華
不快樂退休—危害健康
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
不用對證 1
第一桶金 ． 方元
每年10% 賣出銀行股換馬買Fintech股 2
香港街頭美食
【覓食油麻地】像築地員工飯堂般自由搭配！1cm厚切海鮮丼+和風洋食稻庭烏冬
打工秘笈
【別被牽著走】做全職、炒散都好！自己前路自己負責！ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【奧米加3皇者】魚油 vs 磷蝦油！人體吸收程度大不同
中環人 ． 溫天納
中國會採納甚麽方式抗衡美國？ 2
抗癌煮意 ． Polly
【對抗致癌牛油】自家製天然牛油果香桃彼得包
暢所欲妍 ． 屈穎妍
語言偽術之至高境界 109
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【將帥無能累死三軍】330億元死貨賣唔出，H&M究竟發生了甚麼？ 4
健康解「迷」
【真的是平民燕窩？】要留神！常吃桃膠易增腎臟負擔！ 4
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【咖啡會致癌？】不用怕！註冊營養師為你拆解謬誤 2
國金與投資 ． 曾廣標
千億美元戰役的底牌 20
健康Video
【坐骨神經痛】坐姿不良手尾長，兩招防患未然 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【真人真事】以為中風實被松鼠附身？高人妙招化解驚奇事件 2
政是有心 ． 余君雋
戴耀廷胡言亂語，害死香港；譚耀宗心領神會，解讀中央 21
小薯茶水間
【好工不如好老細！】5點幫你認清Leader和Boss的分別 5
我要退休 ． 羅國森、曾智華
退休要靠小超人
為理發聲 ． 石老師工作室
不懂避嫌 何以為官 27
足球俱樂部 ． 主教練
皇馬巴塞拜仁穩入4強　歐聯抽籤無形之手若現 2
「男」言之隱 NEW
解開治療不舉的誤解
香港街頭美食
【滷肉飯控出動】百年懷舊古早味！8大台灣人氣滷肉飯登陸香港 2
形象UP！ ． 藍婷
【Ball場穿搭有學問】出席隆重場合，就等於要性感裝扮嗎？ 1
中環人 ． 溫天納
中國在貿易戰中的勝算
有種生活
【今日餵飽你】風一般的女子！日踩11小時為繁忙港人送餐 3
樓市點評 ． 汪敦敬
【大遷徙下的樓市變遷】有需要而不買樓 如何抵抗大都會衝擊？ 9
Bella vita 美好生活 ． 葉子僑 Bella
【美容篇】凍齡童顏的秘密竟然是跑步？
葉劉的地球儀 ． 葉劉淑儀
搬走監獄來建屋──可行嗎？ 20
產品簡介

【etnet Bonus賞你】LCX x We Bare Bears禮品

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊