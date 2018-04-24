《經濟通通訊社２４日專訊》歐盟要求加入中國在世貿起訴美國對鋼鋁徵稅的爭端解決行列
，目前距離美國總統特朗普決定是否向歐洲徵收關稅只剩下約一周的時間。
美國以國家安全為由對進口鋼鋁分別課徵２５％及１０％的關稅，但美方暫時豁免向歐盟徵
稅，並將在５月１日作出最後決定。
中國已在世貿貿易爭端解決機制下起訴美國，根據世貿程序，第一個步驟將涉及磋商。世貿
指，歐盟已正式提出要求，希望以涉及重大貿易利益的身分加入這項磋商。同時香港、印度、俄
羅斯及泰國亦均已提出申請，要求加入協商。（ｍｎ）
24/04/2018 08:56
【貿易開戰】歐盟向世貿請求加入中美鋼鋁關稅爭端解決磋商
《經濟通通訊社２４日專訊》歐盟要求加入中國在世貿起訴美國對鋼鋁徵稅的爭端解決行列
，目前距離美國總統特朗普決定是否向歐洲徵收關稅只剩下約一周的時間。
美國以國家安全為由對進口鋼鋁分別課徵２５％及１０％的關稅，但美方暫時豁免向歐盟徵
稅，並將在５月１日作出最後決定。
中國已在世貿貿易爭端解決機制下起訴美國，根據世貿程序，第一個步驟將涉及磋商。世貿
指，歐盟已正式提出要求，希望以涉及重大貿易利益的身分加入這項磋商。同時香港、印度、俄
羅斯及泰國亦均已提出申請，要求加入協商。（ｍｎ）
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