【新股上市】逾９生科公司擬港上市，估值１６５６億

聯交所放寬生物科技公司上市門檻，綜合市場資料，最少９家、總估值達１６５６億元的生

科公司將搶閘掛牌，為本港上市公司結構譜寫新篇章。

港交所（００３８８）將於今日（２４日）公布擴闊上市制度的諮詢總結，據悉將會一併交

代新經濟定義指引，至於協助上市委員會審批的生物科技專家小組成員則於稍後數日內公布。據

聯交所諮詢文件，生物科技泛指運用科學及技術製造的商業產品，並用於醫療或其他生物領域。

今年來已有最少９家生物科技公司曾透露有意在港上市，以估值７０億美元（約５５０億港

元）的Ｍｏｄｅｒｎａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ規模較大，公司在最新一輪融資吸引紅杉資

本及阿布扎比投資局投資。

財經事務及庫務局回應本報查詢時指，新興及創新產業公司的上市制度可進一步提升上市平

台對生物科技公司等發行人的吸引力，加強香港相對於全球其他主要上市地的整體競爭力。政府

會致力把香港發展成更深更廣的融資平台，會在充分保障投資者利益的前提下適時檢討上市事宜

，保持香港市場的競爭優勢和質素。

聯交所落實容許未有收益或盈利的生物科技公司在港上市，但市值不得少於１５億元，市場

料最快今年第三季就會有首批生科公司在港股市場亮相。《香港經濟日報》

