《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息指，投資者對小米的估值或為６００億至７００億
美元，較早前傳出的最高１０００億美元估值，大幅削減三至四成。昨日有報道指，小米在接下
來的ＩＰＯ中目標估值為７００億－８００億美元。（ｌｃ）
09/05/2018 13:46
【小米上市】消息稱小米估值再下調，最低至６００億美元
《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息指，投資者對小米的估值或為６００億至７００億
美元，較早前傳出的最高１０００億美元估值，大幅削減三至四成。昨日有報道指，小米在接下
來的ＩＰＯ中目標估值為７００億－８００億美元。（ｌｃ）
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