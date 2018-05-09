【小米上市】消息稱小米估值再下調，最低至６００億美元

《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息指，投資者對小米的估值或為６００億至７００億

美元，較早前傳出的最高１０００億美元估值，大幅削減三至四成。昨日有報道指，小米在接下

來的ＩＰＯ中目標估值為７００億－８００億美元。（ｌｃ）

