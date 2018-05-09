【禁制中興】傳中興因美國禁令或出售手機業務，中興暫未置評

《經濟通通訊社９日專訊》據《新浪科技》報道，因受美國禁令影響，中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）正在推動出售手機業務，中興方面暫未置評。

今年４月，美國商務部宣布將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術，禁

令時間長達７年。中興通訊此前發布公告稱，已經向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交申

請，要求暫停執行禁令。

美國這一禁令無疑對中興手機業務影響巨大，另有猜測指，中興手機或將被禁止使用

Ａｎｄｒｏｉｄ系統，不過這消息未得到證實。（ｂｉ）

