《經濟通通訊社９日專訊》據《新浪科技》報道，因受美國禁令影響，中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）正在推動出售手機業務，中興方面暫未置評。
今年４月，美國商務部宣布將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術，禁
令時間長達７年。中興通訊此前發布公告稱，已經向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交申
請，要求暫停執行禁令。
美國這一禁令無疑對中興手機業務影響巨大，另有猜測指，中興手機或將被禁止使用
Ａｎｄｒｏｉｄ系統，不過這消息未得到證實。（ｂｉ）
09/05/2018 16:50
【禁制中興】傳中興因美國禁令或出售手機業務，中興暫未置評
《經濟通通訊社９日專訊》據《新浪科技》報道，因受美國禁令影響，中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）正在推動出售手機業務，中興方面暫未置評。
今年４月，美國商務部宣布將禁止美國公司向中興通訊銷售零部件、商品、軟件和技術，禁
令時間長達７年。中興通訊此前發布公告稱，已經向美國商務部工業和安全局（ＢＩＳ）提交申
請，要求暫停執行禁令。
美國這一禁令無疑對中興手機業務影響巨大，另有猜測指，中興手機或將被禁止使用
Ａｎｄｒｏｉｄ系統，不過這消息未得到證實。（ｂｉ）
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