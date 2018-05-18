《陸言堂－陳永陸》港美息差若收窄資金買港元資產，港股可試新高

《陸言堂》港股近日重上３１０００點的關口，不過有一個不理想的情況，就是成交不足。

事實上，當港元仍然處於弱勢，在港美息差仍然較大的情況下，很難令投資者大舉買入港元

資產，所以港股其實只是處於一個上落市的階段，只是上落區由３００００點至３１０００點，

上調至３０５００至３１５００點而已。



＊最優惠利率料快上調，消除不明朗因素＊



不過，有一點留意的是，大銀行亦開始上調港元存款息率下，相信香港最優惠利率應該很快

上調，但這不是壞事情，因為現時經濟狀況仍然不錯，所以港息上調初期，應該不會對港股帶來

壓力，反而可以將不明朗因素消除，同時間如果港美息差收窄，反而可以令資金更願意持有港元

資產，令港股有機會再挑戰歷史新高。

個別股份可以留意茂宸集團（００２７３），集團剛公布擬透過旗下公司以合併方式，購入

醫生杜堅能及梁家康所持有的高端私人體外受孕（ＩＶＦ）業務的公司，涉及代價約４﹒３５億

元。除此之外，集團旗下Ｍａｓｏｎ ＳＰＶ向策略股東配股，包括向騰訊（００７００）持有

的微醫配售１９﹒５％的股份，涉資約１﹒１７億元；同時向ＨＥＧ配售１０％的股份，涉資

６０２６﹒５萬元；而Ａｌｄｗｏｒｔｈ亦會承接配售的５﹒７％股份，涉資３３９０﹒３萬元

；三者合計佔股３５﹒２％，總代價約２﹒１１億元。



＊茂宸集團「大健康＋金融」策略見成效＊



事實上，茂宸集團一直提倡的「大健康＋金融」發展戰略，不僅是雙線發展，而是透過交叉

銷售、兩者相輔相成，理念是「金融配合產業」最直接的是提供融資等金融服務及支援予產業，

提升產業的發展能力，當中「產業帶動金融」方面，由於母、嬰、童零售消費能為集團提供穩定

的資金流入及客戶基礎，從而為金融業務的快速發展提供後續支持。

所以上述的收購及配售行動，正代表集團在持續實現大健康金融產業目標，而集團上年度的

經營收入按年增長逾４２倍，至２９億元，並成功扭虧為盈，正是由於集團實行「大健康＋金融

」策略產生成效。所以茂宸集團現價仍然值得留意及長線投資。《獨立股評人 陳永陸》

