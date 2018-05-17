《經濟通通訊社１７日專訊》巿場消息指，綜合６間券商資料，叙福樓（０１９７８）公開
招股第三日借出１３８億元孖展額，超額認購超過５３１倍。
因為國際配售部分反應理想，所以已提早於今天中午截飛。
敘福樓計劃發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及２０００萬股在港公開發售，招股價
為１元至１﹒３元，以中間價每股１﹒１５元計，集資淨額約１﹒９３億元。以每手２０００股
計，連同手續費，入場費約２６２６元。該股預計本月３０日於主板掛牌。該公司已引入馬時亨
及人保資產香港基金。（ｃｙ）
17/05/2018 18:07
【ＩＰＯ反應】叙福樓（１９７８）公開發售超額認購逾５３１倍
《經濟通通訊社１７日專訊》巿場消息指，綜合６間券商資料，叙福樓（０１９７８）公開
招股第三日借出１３８億元孖展額，超額認購超過５３１倍。
因為國際配售部分反應理想，所以已提早於今天中午截飛。
敘福樓計劃發行２億股，當中１﹒８億股作國際配售及２０００萬股在港公開發售，招股價
為１元至１﹒３元，以中間價每股１﹒１５元計，集資淨額約１﹒９３億元。以每手２０００股
計，連同手續費，入場費約２６２６元。該股預計本月３０日於主板掛牌。該公司已引入馬時亨
及人保資產香港基金。（ｃｙ）
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