【嚟緊炒Ｄ乜－龍光】靜待「大灣區」規劃出台，物業發展食正概念

《經濟通通訊社記者盧翠瑜１８日報道》「粵港澳大灣區」規劃出台在即，受惠於大灣區概

念的行業眾多，包括房地產、基建、環保等。大灣區常住人口逾６７００萬，對住屋需求殷切，

內房股必然最有利。龍光地產（０３３８０）在深圳房地產市場具龍頭地位，加上在大灣區區內

有豐富的土地儲備，預計能夠繼續受惠於大灣區概念，為大行列為行業首選。



＊大灣區規劃傳本月底出台＊



國家發改委在本周初曾表示，粵港澳大灣區規劃正在制定，即將出台實施，其他相關政策措

施亦將「成熟一項推出一項」，相信會為各行各業推出不少優惠的措施。此前有消息稱，大灣區

規劃細則將於本月底出台。

中央政府於年初在政府工作報告中首次提出了「粵港澳大灣區」概念，包含香港、澳門兩個

特區，以及廣東省九個城市－－廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、肇慶、惠州和江門，

擬發展成為國家級的戰略規劃。粵港澳大灣區於２０１７年的經濟總量逾人民幣１０萬億元，佔

全國生產總值的約１２％，並已超過美國舊金山灣區，接近日本東京灣區及美國紐約灣區水平。



＊六成五物業位處大灣地區＊



大灣區為龍光地產的核心發展戰略，該房企在深圳房地產市場有相當豐富經驗，而於年內亦

一直深耕大灣區區內的房地產市場，其品牌在區內有一直的認可度，更貼近市場亦有利其了解當

地的供求。

除了傳統的深圳市場之外，龍光地產亦策略性布局其他大灣區重點城市，尤其是珠海、佛山

、惠州、中山等發展潛力巨大的城市，料隨著軌道交通的延伸，核心區域需求外溢，有利龍光地

產於區內的發展。

該房企在２０１７年年報內提到，預計２０１８年全年的可售資源將超過１３００億元人幣

，當中６５％位於大灣區，亦預期將有逾３０個位於珠海、惠州、佛山、汕頭等城市的全新項目

推出市場。



＊大行看好匯證列行業首選＊



由於龍光地產在大灣區城市有較完善的布局，加上公司有８０％土地儲備位於大灣區，大行

普遍對其表現持正面及樂觀的看法，匯證更把其列為行業首選。

匯證表示，大灣區樓市有大量發展機會，主要受政策支持。加上中港兩地樓市住宅價格繼續

上升，主要由於廣東９個城市ＧＤＰ增長帶動，以及本港地皮供應不足，再加上內地工業轉型至

服務行業，令人口流入中國，有利住屋需求。在內房股中，把龍光地產屬首選，予其「買入」評

級，目標價１３﹒９元。

瑞信則預期，大灣區實際發展計劃將會於本月底公布，預期在２０１７至２０２２年，廣東

９個珠三角城市的物業銷售額年複合增長率５％。瑞信估計每年樓價增長５％至８％，較看好深

圳、廣州、東莞、佛山及中山。瑞信亦表示，龍光地產將會成為中國大灣區的最佳發展商之一，

因為其於區內較多發展，以及於銷售及盈利方面較高抗跌力。給予其初始評級為「跑贏大市」，

目標價１４﹒１元。



＊今年首四月銷售數字亮眼＊



不少內房企業在今年首四個月都有良好的銷售數字，龍光地產早前公布，今年首四個月合約

銷售額錄得２０６﹒６億元人幣，按年增長８０﹒８％。單計４月份的合約銷售額則按年增長

２１﹒７％，錄得４７﹒６億元人幣。

雖然龍光地產在去年的全年合約銷售額只有４３４﹒２１億元人幣，與同行相比未算很突出

，不過與其自身比較則算是很可觀的增長，按年增加超過五成。

除此之外，龍光地產去年的毛利率為３４﹒４％，跑贏不少千億內房，同樣為廣東龍頭房企

的萬科（０２２０２），去年的毛利率為３２﹒３％。



＊現價先買一注，望再破頂＊



龍光地產股價由今年初８元水平起步，至近日走勢轉強，除了因為大灣區規劃出台前夕，概

念愈炒愈熱外，亦有消息指其將推出多個位於大灣區的新樓盤，加上獲納入ＭＳＣＩ中國指數，

相信前景值得看好。

該股在本周中段隨市造好，高見１２﹒９４元為上市以來高位，昨日及今早走勢則較平穩。

技術走勢上，可於現價先吸納一注，若股價於隨市回落至１２元水平，不妨加碼，料在大灣區計

劃出台前後可再炒起，以大行平均目標價約１３﹒６４元為初步目標，再創上市新高。





表列龍光近年業績表現：

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２０１７年度 ２０１６年度 ２０１５年度 ２０１４年度

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收入 ２７６﹒９０億元 ２０５﹒３９億元 １４５﹒７４億元 １２４﹒９８億元

（＋３４﹒８２％）（＋４０﹒９３％）（＋１６﹒６１％）（＋１２﹒４０％）



毛利 ９５﹒１７億元 ６５﹒６０億元 ４４﹒３０億元 ３８﹒０４億元

（＋４５﹒０８％）（＋４８﹒０７％）（＋１６﹒４５％） （－７﹒５６％）



純利 ６５﹒２７億元 ４４﹒８８億元 ２６﹒４９億元 ２３﹒４８億元

（＋４５﹒４５％）（＋６９﹒３９％）（＋１２﹒８５％）（＋１５﹒９８％）

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（註：人民幣）



表列部分大行對龍光最新評級及目標價：



大行 評級 目標價

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中金 買入 １４﹒４９元

瑞信 跑贏大市 １４﹒１０元

匯證 買入 １３﹒９０元

中銀國際 買入 １３﹒８９元

野村 買入 １３﹒７０元

招銀國際 買入 １３﹒６１元

大摩 持平 １２﹒９０元

交銀國際 中性 １２﹒５０元

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平均：１３﹒６４元

