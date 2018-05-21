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21/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水微升買吉利招行，沽平保騰訊建行中信行農行

　　《經濟通通訊社２１日專訊》北水周一淨流入１１﹒９８億元人民幣，較上周五增加
６８００萬元人民幣，其中流入最多的個股為吉利（００１７５）、招行（０３９６８）；沽盤
最多為平保（０２３１８）、騰訊（００７００）、建行（００９３９）、中信行
（００９９８）、農行（０１２８８）。
　　周一主板成交９５９﹒４５億，較日前增加２﹒５５％；港股通成交額１４５﹒３９億，佔
大市成交１５﹒１５％。
　　恆指全日升１８６﹒４４點或０﹒６％，最終收報３１２３４﹒３５點。
　
＊北水沽售多隻重磅股，平保沽盤２﹒５億為全日最大北水沽盤＊

　　北水沽售多隻恆指重磅股，其中平保周一錄北水淨沽盤２﹒４９億，為全日最多北水沽售的
個股；騰訊先升後倒跌，全日軟０﹒７３％收報４０８元，北水沽１﹒５９億。
　　北水繼續大規模沽售內銀股，北水再沽建行１﹒５１億，沽中信行１﹒２５億，沽農行
１﹒１４億，沽工行４５８４萬。

＊招行成唯一北水淨流入內銀股＊

　　買盤方面，招行獲北水流入１﹒８９億，是周一唯一錄得北水淨流入的內銀股；吉利則錄
２﹒２億北水流入，該股全日升１﹒７５％。
　　有傳四大發電集團嚴禁採購高價煤，神華（０１０８８）逆市急挫４﹒１％，北水趁機買入
３６０７萬；中國太平（００９６６）北水流入７９７９萬。（ｅｎ）

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