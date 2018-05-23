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23/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤近５億，沽騰訊碧桂園建行兗煤，買華能

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北水周三錄得淨沽盤４﹒６５億，結束北水過去兩個交易日淨
流入局面；北水流入最多的個股為華能國際電力（００９０２）、中石化（００３８６）；沽盤
最多為騰訊（００７００）、碧桂園（０２００７）、建行（００９３９）、平保
（０２３１８）、兗煤（０１１７１）。
　　周三主板成交１１５４﹒４５億，較上日增加約２０％；港股通成交額１４５﹒６億，佔大
市成交１２﹒６１％。
　　恆指全日急挫５６８﹒７１點或１﹒８２％，收報３０６６５﹒６４點。
　
＊北水再沽３﹒４億騰訊，守住４０５元大股東配股價＊

　　北水周三再沽３﹒４１億騰訊，為全日最多北水沽盤個股，與周一合計淨沽盤錄５億元，但
騰訊股價暫時仍守住４０５元大股東配股價，全日收報４０７元，跌０﹒２５％；碧桂園隨市挫
３﹒４２％，北水沽３﹒０２億。
　　傳發改委促煤企降價，煤炭股急挫，兗煤跳水跌９﹒３２％，收１０﹒７元，北水沽
１﹒６９億。
　　中資金融股方面，北水沽建行２﹒７８億，兩日合計淨沽盤４﹒２９億；北水沽工行
（０１３９８）４５６６萬；北水沽平保１﹒５６億，兩日合計淨沽盤４﹒０５億。
　
＊煤價跌火電股抽升，華能獲北水流入逾２億＊

　　煤價下降帶動火電股抽升，華能國際電力升５﹒４６％，報５﹒８元，北水流入２﹒２４億
，為全日最多北水流入個股。
　　油價回吐，中石化急跌６﹒１％，北水趁機買入１﹒３億。（ｅｎ）

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