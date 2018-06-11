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即市新聞

11/06/2018 11:46

《真知灼見－溫灼培》本周焦點在央行議息會議

　　《真知灼見》本周市場焦點眾多，單是議息會便分別有周二（１２日）至三（１３日）的聯
儲局議息會、周四（１４日）的歐央行議息會，以及周五（１５日）的日本央行議息會。本周聯
儲局加息似已是市場共識，大家關心是聯儲局會否透露今年內將合共加息三次或四次。根據《路
透社》調查顯示，市場估計美國３０年平均按揭息率到今年底將有機會向４﹒６％邁進，並到
２０１９年底有機會攀至５％；這意味著美國人供樓將會愈來愈感到吃力。至於本周歐央行的議
息會同樣值得留意；雖說市場估計歐央行維持所有貨幣政策不變機會大，但可能會向市場透露今
年退市時間表。反觀日本央行，重點留意是行長黑田東彥對日本通脹的看法。
　
＊本周聚焦美朝峰會＊
　
　　就政治層面上，本周二將是美國與北韓領導人的歷史會面，地點在新加坡。假使是次談判成
功，美國願意停止制裁北韓，料最大經濟得益者將會是南韓。當然，當中也可能意味中美之間也
達成某些政治上共識，這對中美將來貿易也可能會有幫助。
　
＊英國公布重要數據＊
　
　　經濟數字方面，本周重點在英國。周二英國將率先今布４月份就業報告，周三公布５月生產
及消費物價指數，周四公布５月零售銷售數據等均能反映英國最新經濟狀況。若上述數字強勁，
或可增強市場對今年８月英倫銀行加息預期（現市場估英倫銀行８月加息機會緊只為六成）。《
恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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