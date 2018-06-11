《大師論股－沈振盈》負面因素不斷發酵

《大師論股》由年初至今，恆指經歷了大幅的波動。一月初，指數一口氣升至３３４８４點

歷史高位之後，又急速地大幅回落至２９１２９點，波幅逾４０００點。當其時市場已開始了有

關「牛市是否告終」的討論，好淡雙方各列理據，眾說紛紜，但卻仍未達至共識。當中最大的爭

論點，就是美國加息及縮表的影響，是被高估還是被低估、現階段股市的估值是否過高等。

但經過了一二月份的大上大落之後，市況變得更反覆，忽上忽落，但波幅卻越收越窄，呈現

大型的上落市格局，處於２９５００至３２０００的橫行區。好友雖然打鑼打鼓，不斷重複後市

要再創新高。但每一次大市從底位反彈後，就有新的因素出現，將大市打下來。對淡友來說，情

況也是一樣。當恆指每次下試低位之時，總有利好消息（真消息也好，假傳聞也好）出來，將大

市夾高。若然立場不堅定，只跟走勢去走，就很容易左一巴、右一巴。



＊港股已到好淡分勝負關鍵時刻＊



經過了近四個月的撗行上落，現時已到臨界點，好淡分勝負的關鍵時刻。在這幾個月，筆者

一直憂心的負面因素，正不斷在發酵，預期的不利現象，亦正逐步出現。當中最明顯的，是美元

強勢。美匯指數在四月份突破９１水平，升至９５水平，已確認了轉勢向上。而資金亦大舉在新

興市場抽走，回歸美國，導致全球新興市場國家，面對著匯率急跌，股債齊受震盪。現時新興市

場的危機，正在逐步加大，由最初一些基本因素較弱的國家，如：阿根廷、土耳其開始，到近日

已經燒到巴西、印度等，相信情況會有進一步惡化的跡象。



＊現階段不宜入市博反彈＊



周末開會的Ｇ７會議，美國跟其餘六國鬧僵，總統特朗普遲到早退，反映貿易戰情況升溫。

現時美國全球樹敵，對環球經濟前景增添陰霾。而投資市場正面對著多個不利因素，包括：貿易

戰升溫、美元強勢令新興市場走資。美股因為資金回流而上升，但環球股市卻面對著資金流走。

對港股來說，更要面對著內地債務違約、資金鏈斷裂的危機。故此，在形勢上對港股甚為不利。

在策略方面，投資者宜以保守為主，只宜減磅增持現金。現階段不宜入市博反彈，更不是中

長線入市的時機。《訊匯證券行政總裁 沈振盈》

