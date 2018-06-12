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即市新聞

12/06/2018 16:36

《外匯達仁－盧楚仁》由美朝峰會看日圓走勢

　　《外匯達仁》由美朝峰會看日圓走勢美朝峰會前夕，外匯交易員藉著避險情緒降溫來做淡日
圓，在執筆時日圓最低跌至１１０﹒４９，不排除可能會挑戰１１０﹒８４至１１１﹒４０阻力
區。但後市方面，我認為不用對日圓太過悲觀。首先，我認為明天聯儲局主席鮑威爾在會後，很
大機會釋放「鴿派」的信號令美元受壓，反令到日圓受惠。而到星期四（１４日）日本央行則相
反，有機會向市場試水溫式釋放退市的訊息，從而利好日圓。
　
　　在美朝峰會方面，估計在峰會結束後，有關借勢造淡日圓的交易員會獲利平倉離場而出現所
謂反高潮，令日圓匯價有所回升。而好戲則在後頭，若北韓為了某些原因真的走向和平之路，甚
至舉行日朝峰會，安排讓安倍和金正恩會面的話，那麼令東北亞形勢逆轉，這是否意味著避險情
緒降溫令日圓受壓？這方面我有所保留。
　
　　原因是另一種概念會把這個避險情緒降溫的概念蓋過，就是若北韓和日本及南韓大和解的話
，那麼日韓兩國便有藉口再不用駐守那麼多美軍在本國，亦不需花費巨額軍費養著這麼多美國士
兵。日本每年所支出的軍費大約接近５００億美元，若果節省了一部分的話，定必令日本財赤有
所減輕。現在日本政府債務佔國內生產總值高踞全球榜首，數字為２５３％。特金會若真的令朝
鮮走向和平之路，那麼美國向日韓所收的「保護費」肯定會銳減。若日本政府因此而能削減赤字
的話，兌日圓絕對是一大利好消息，故此我對日圓後市仍然審慎樂觀。
《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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