《外匯達仁－盧楚仁》由美朝峰會看日圓走勢

《外匯達仁》由美朝峰會看日圓走勢美朝峰會前夕，外匯交易員藉著避險情緒降溫來做淡日

圓，在執筆時日圓最低跌至１１０﹒４９，不排除可能會挑戰１１０﹒８４至１１１﹒４０阻力

區。但後市方面，我認為不用對日圓太過悲觀。首先，我認為明天聯儲局主席鮑威爾在會後，很

大機會釋放「鴿派」的信號令美元受壓，反令到日圓受惠。而到星期四（１４日）日本央行則相

反，有機會向市場試水溫式釋放退市的訊息，從而利好日圓。



在美朝峰會方面，估計在峰會結束後，有關借勢造淡日圓的交易員會獲利平倉離場而出現所

謂反高潮，令日圓匯價有所回升。而好戲則在後頭，若北韓為了某些原因真的走向和平之路，甚

至舉行日朝峰會，安排讓安倍和金正恩會面的話，那麼令東北亞形勢逆轉，這是否意味著避險情

緒降溫令日圓受壓？這方面我有所保留。



原因是另一種概念會把這個避險情緒降溫的概念蓋過，就是若北韓和日本及南韓大和解的話

，那麼日韓兩國便有藉口再不用駐守那麼多美軍在本國，亦不需花費巨額軍費養著這麼多美國士

兵。日本每年所支出的軍費大約接近５００億美元，若果節省了一部分的話，定必令日本財赤有

所減輕。現在日本政府債務佔國內生產總值高踞全球榜首，數字為２５３％。特金會若真的令朝

鮮走向和平之路，那麼美國向日韓所收的「保護費」肯定會銳減。若日本政府因此而能削減赤字

的話，兌日圓絕對是一大利好消息，故此我對日圓後市仍然審慎樂觀。

《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

