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14/06/2018 09:45

《異動股》世界盃今晚開鑼，蒙牛軟１％失十天線，李寧急回６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》世界杯將於本港時間今晚１１時開鑼，其全球官方贊助商蒙牛
乳業（０２３１９）現價下跌１﹒３７％，報２８﹒９元，盤中低見２８﹒８元，失守十天線（
２８﹒８４５元）；主動沽盤６６％；成交約３８萬股，涉資１１１０萬元。
　　另外，李寧（０２３３１）過去兩日累漲逾６％，現價回吐５﹒９５％，報９﹒１７元；成
交約２３４萬股，涉資２１７７萬元
　　現時，恆生指數報３０６３３，下跌９１點或下跌０﹒３０％，主板成交６８﹒６３億元。
上證綜合指數報３０４１﹒２４，下跌８﹒５５點或下跌０﹒２８％，成交１１９﹒７４億元人
民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　食品飲料股：
　　中國旺旺（００１５１）　　　７﹒８２元　　　下跌０﹒３８％
　　青島啤酒（００１６８）　　４７﹒９０元　　　上升０﹒８４％
　　統一企業（００２２０）　　　９﹒４０元　　　上升０﹒７５％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒９５元　　　下跌３﹒３４％
　　華潤啤酒（００２９１）　　３８﹒６０元　　　上升０﹒２６％

　　康師傅　（００３２２）　　１８﹒１６元　　　上升０﹒８９％
　　雨潤食品（０１０６８）　　　１﹒１６元　　　上升０﹒８７％
　　周黑鴨　（０１４５８）　　　７﹒０５元　　　下跌０﹒８４％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　２８﹒９０元　　　下跌１﹒３７％
　　達利食品（０３７９９）　　　６﹒２８元　　　下跌１﹒１０％

　　體育用品股：
　　李寧　　（０２３３１）　　　９﹒１７元　　　下跌５﹒９５％
　　３６１度（０１３６１）　　　２﹒５９元　　　下跌１﹒１５％
　　特步國際（０１３６８）　　　５﹒７１元　　　下跌２﹒７３％
　　安踏體育（０２０２０）　　４８﹒５０元　　　下跌１﹒０２％
　　浩沙國際（０２２００）　　　２﹒４４元　　　下跌０﹒４１％
　　中國動向（０３８１８）　　　１﹒５３元　　　下跌１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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