《午市前瞻》港股已跌穿５０天線，短線未有利好因素扭轉弱勢

《經濟通通訊社１４日專訊》美聯儲局一如市場預期加息四分一厘，且預期將在今年餘下時

間再加息兩次，令市場憂慮加息步伐加快。在聯儲局發表聲明後，市場走勢波動，華爾街股市隔

晚（１３日）尾段受壓，道指跌１１９點收報２５２０１點。

港股今早窄幅低開４１點報３０６８４點，在內險股造好下，一度倒升５２點具３０７７７

點，但在汽車股繼續受壓，加上重磅股及中港地產股普遍下跌，大市跌幅擴大至２４８點，低見

３０４７６點。最終半日跌１９１點或０﹒６２％，報３０５３３點，失守５０天線

（３０６３１點）。半日主板成交４７２﹒９９億元。

國指跌４９點或０﹒４１％，報１１９８５點，滬指跌８點或０﹒２８％，報３０４１點。



＊世界盃今晚開鑼蒙牛受壓，保費收入理想平保漲逾１％＊



世界盃將於今晚開鑼，其全球官方贊助商蒙牛乳業（０２３１９）下跌２﹒７３％，報

２８﹒５元，為半日第二大跌幅藍籌股。而體品股李寧（０２３３１）則急回６﹒９７％，報９

﹒０７元，失守多條平均線。

平保（０２３１８）公布，四家子公司首五個月保費收入增近兩成，半日上升１﹒２７％，

報７９﹒５５元；國壽（０２６２８）則下跌０﹒２２％，報２２﹒３元。

美聯儲局料今年再加息兩次，地產股普遍下跌，長和（００００１）下跌１﹒１２％，報

８８﹒５元；新地（０００１６）下跌０﹒７２％，報１２４元；新世界（０００１７）下跌０

﹒３３％，報１１﹒９８元。

重磅股方布，港交所（００３８８）下跌０﹒７８％，報２５５﹒６元；騰訊

（００７００）下跌０﹒７７％，報４１２元；匯豐控股（００００５）下跌０﹒２６％，報７

６﹒４５元；友邦保險（０１２９９）下跌０﹒８４％，報７０﹒５５元。



＊汽車股持續受壓廣汽跌２％，國盛投資復牌彈高２５％＊



汽車股續受壓，廣汽（０２２３８）下跌２﹒４３％，報８﹒８２元，低見８﹒７元為一年

新低；長汽（０２３３３）下跌２﹒５５％，報７﹒２６元；華晨（０１１１４）下跌

２﹒５６％，報１４﹒４８元。

內銀股偏軟，建行（００９３９）下跌０﹒８８％，報７﹒８９元；工行（０１３９８）下

跌１﹒０９％，報６﹒３７元；中國銀行（０３９８８）下跌０﹒２４％，報４﹒１２元。

渾水狙擊美上市內地教育股，睿見教育（０６０６８）下跌２﹒９９％，報６﹒８２元；

宇華教育（０６１６９）下跌３﹒２％，報５﹒７４元；楓葉教育（０１３１７）下跌

２﹒６１％，報１４﹒１８元。

五龍電動車（００７２９）更新盈利警告，料全年虧損增３至４倍，急挫１３﹒９９％，報

０﹒１２３元，為半日最大跌幅個股。國盛投資（０１２２７）供股或不獲批准，復牌彈高

２５％，報０﹒０１５元，為半日最大升幅個股。



＊黃志陽：本港最快７月底加Ｐ，中小型銀行影響較大＊



財經評論員黃志陽向《經濟通通訊社》表示，美國一如市場預期加息，港股今日最多跌逾

２百幾點，並已經跌穿５０天線，目前看來，仍未有正面因素可以扭轉跌勢。不過，大市自今年

２月初開始，就一直在三萬至三萬一點區間上落，因而近期走低亦在意料之中。

至於本港銀行股方面，他預計，本港銀行將會跟隨美國加息，但由於大型銀行目前資金餘額

依然充足，因此，最快將於７月尾才加Ｐ（最優惠利率）。對於一些中小型銀行，加息將造成借

錢成本擴大，可能會產生負面壓力。而本地地產股受到加息因素拖累，今日都呈下跌趨勢，預計

加Ｐ後將產生更多影響。（ｋｚ、ａｌ）

