《小傳日記》儲局放鷹震散香江，沽空狙擊惹起恐慌！



《小傳日記》花旗國聯儲局一如預期加息四分一厘，而缸友最關注會唔會加多幾次息，答案

亦都揭盅。議息聲明預計，今年仲會加息２次，較之前預計多咗１次，即係全年一共會加４次。

道指噚晚（１３日）就已經率先碌低１１９點，而香江魚缸今朝（１４日）當然難逃跟跌，低開

４１點後，喺股王ＱＱ（００７００）唔見近１巴仙收４１２銀，以及「三桶油」受襲拖累下，

大市午後更曾插３７５點至３０３４９點，５０天線（約３０６２９）眨吓眼就被攻陷，埋單都

要收挫２８４點報３０４４０，香江６月份升幅全部無晒，慘；國指就瞓低８４點報１１９５０

，全日成交近９６１億銀增加近１４巴。

反而加息陰霾下，一班磚頭佬都唔係好傷，長實（０１１１３）、新地（０００１６）、恆

地（０００１２）都只係跟市唔見約１巴仙，相當硬淨！咁又係，香江樓價升到癲晒，磚頭佬根

本都未驚過。



＊渾水襲花旗教育佬皺眉，體品遭沽空安踏跌得兇＊



早排炒到不亦樂乎嘅教育佬、同炒世盃概念嘅體品佬，做咗沽空機構嘅點心！先講教育佬，

沽空機構渾水狙擊花旗國上市嘅祖國教育佬－－好未來，話佢自２０１６年開始誇大盈利，好未

來噚晚一度嚇散１６巴仙，收市都蒸發一成報逾４１美金。消息震散埋香江上市嘅教育佬，大地

教育（０８４１７）急跌落地重創逾２５巴仙收０﹒２８銀；民生教育（０１５６９）就唔見逾

５巴仙收２﹒１３銀；２１世紀教育（０１５９８）收跌近３巴仙收２﹒０９銀。

另一班被狙擊嘅就係體品佬！世界盃今晚就開幕，體品佬散水急回，一份喺１２號已經出咗

嘅ＧＭＴ沽空報告，安踏（０２０２０）被點名係「騙子公司」，急跌近７巴仙收市報

４５﹒１５銀，慘！仲有３６１度（０１３６１）同特步（０１３６８）都被重點

Ｈｉｇｈｌｉｇｈｔ有問題，收市就瞓低３至４巴仙，分別報２﹒５４銀及５﹒６５銀。睇下各

涉事嘅公司點樣回應啦。而「體操王子」李寧（０２３３１）實在升咗太多，都要回吐近６巴仙

，報９﹒１８銀，仲失守咗幾條主要平均線。



＊傳沙特增產油佬跌到殘，砵砵車腳軟廣汽好憂怨＊



據報沙特已向油組成員國提增產方案，並且將會喺下周召開的維也納會議前，對呢ｄ計劃進

咁樣會拖慢花旗國經濟，兼並影響國會中期大選嘅選情。

石油佬受消息影響愈跌愈誇，最終三位街坊齊齊腳軟逾２巴仙，中石油（００８５７）收

６﹒１２銀，中海油（００８８３）報１３﹒０８銀，而中石化（００３８６）造７﹒２８銀。

砵砵車連日受壓，今日都無得走雞。廣汽（０２２３８）瞓底近３巴仙，報８﹒８銀，仲曾

經見過８﹒７銀係一年嚟新低。街坊吉利（００１７５）都跌近２巴仙，報２３﹒４５銀；長汽

（０２３３３）就腳軟近３巴仙，報７﹒２４銀。



＊平保收入靚逆市突圍正，市前錄大手本間無力守＊



平保（０２３１８）噚日收市之後就公布咗最新嘅保費收入數字，今年頭五個月嚟自４間控

股子公司嘅保費收入，按年增加咗接近兩成，表現非常理想。所以今日股價都成功跑出，最勁彈

高過逾２巴仙，重曾經上返過８０蚊，可惜之後大部分升幅無哂，最後只係衝高唔夠１巴仙，報

７９﹒０５銀。

由平保分折出嚟嘅平安好醫生（０１８３３）有平安證券唱好，踢高６巴仙，埋單報

５５﹒５５銀。

魚毛本間高爾夫（０６８５８）今朝開市前，錄得佔已發行股本超過４巴仙嘅大手成交，之

後愈碌就愈低，埋單跌低咗近１３巴仙，報８﹒７銀。



＊彩生活高興仲有得再升，街坊較遜色中奧好可惜＊



物管股呢個詞，大家都應該已經聽到厭喇，全因為前排佢哋一路炒作碧桂園（０２００７）

分拆嘅碧桂園服務（０６０９８）上市，不過呢幾日表現終於見到有啲分野，部分魚毛都開始回

吐了。

但當中繼續做得比較好嘅，就要數到彩生活（０１７７８），成班街坊入面佢就最突出，衝

前逾８巴仙，報９﹒２銀，盤中仲高見過９﹒２５銀，再創近三年高。不過其他街坊就無咁好彩

，大部分都要繼續回吐先前累積嘅升幅，中奧到家（０１５３８）腳軟７巴仙，報１﹒５銀；至

於祈福生活服務（０３６８６）就碌低近５巴仙，埋單報０﹒８３銀。請請！



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