《缸邊麗評－熊麗萍》內銀跑輸必有因

《缸邊麗評》美國聯儲局今天（１４日）凌晨公布加息四分一厘，與市場預期一致，但會後

聲明顯示今年有機會再加息兩次；市場演繹為「偏鷹」，筆者認為再有兩次加息行動亦非意外。

事實上，聯儲局也會觀察歐洲央行的緊縮貨幣力度及美元走勢，令其加息步伐也不會走得太快，

對港股影響不大；市場反而關注本港銀行會否將優惠利率調升。



＊港銀可續持貨＊



其實，近期大型銀行股未有因為同業拆息上升而受惠，這與市場資金需求大，但存款增長卻

未能追上有關，而大型銀行已紛紛將定期存款利率提升以較高息吸納存款（雖然息率仍低於中、

小型銀行）；因此，本港最終也須將優惠利率調升，大型銀行才可望真正擴大息差。除了恆生銀

行（０００１１）股價一直強勢之外，匯控（００００５）、中銀香港（０２３８８）仍只在反

覆上落格局，待優惠利率上調才可望有突破，大家可續持貨。



＊北水續沽內銀＊



反觀內銀股則更令人失望，雖然估值及股息均吸引，但股價卻仍有向下尋找支持的趨勢。其

中一個原因料與北水持續沽售有關；尤其是建設銀行（００９３９）及工商銀行（０１３９８）

，過去多月持續是北水淨沽出的對象。另一方面，則與內地去槓桿及業務調整有關。內地５月份

新增貸款只有１﹒１５萬億元人民幣，而社會融資規模增量為７６０８億，創２２個月新低；兩

項數據均遜市場預期，反映內地去槓桿力度較預期為大。每年６月是半年結敏感月份，銀行在貸

款方面更加謹慎。由於近兩年央行已採取多種形式（例如：ＬＭＦ、逆回購等）調控市場資金供

應，半年結或年結的市場資金壓力已大為紓緩；但銀行為自己的資產負債表護航，更偏向保留資

金實力，即使早前曾採取向降準行動，但對銀行增加貸款收入的幫助不大。



＊短期仍見壓力＊



在去槓桿的政策方向下，公司發債已愈見困難，銀行給予企業發債也只基於企業作為清還舊

債之用；因此，銀行利息收入難有突破，影響盈利增長。不過，銀行不良貸款則見逐步改善，作

為中長線買入內銀股仍是值得；但以目前的政策及環境來看，股價料仍有調整壓力，可再等待入

市機會。《鼎成證券投資策略總監 熊麗萍》

