《廣匯論勢－鄭廣復》歐元短期有望挑戰１﹒１９６

《廣匯論勢》聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一如預期加息０﹒２５厘，聯邦基金利率

上調到１﹒７５至２厘。ＦＯＭＣ最新經濟預測顯示，今年利率上限中位數由３月的２﹒１厘上

調至２﹒４厘，即今年仍有機會再加息２次（未足２次）。明年利率上限由２﹒９厘調高至

３﹒１厘，即明年有機會加息３次（未足３次）。不過，仍要注意，從ＦＯＭＣ委員的利率預測

範圍來看，今年的利率目標範圍是從３月份預測的１﹒６至２﹒６厘，上調至１﹒９至２﹒６厘

，即沒有調高利率上限；明年的利率目標範圍更由３月份預測的１﹒６至３﹒９厘，調整到

１﹒９至３﹒６厘，這應該說是調高還是調低了？



＊聯儲局聲明先鷹後鴿＊



若以今年與明年的利率目標比較，３月份的預測是２﹒１及２﹒９厘，即明年加息０﹒８厘

，以每次０﹒２５厘計是超過３次，但６月份預測是２﹒４及３﹒１厘，即明年０﹒７厘，低於

３月份的預測並預示加息不足３次。２０２０年的目標利率上限則維持在３﹒４厘，若然今年加

息至２﹒５厘，即未來兩年合共加息只有不足１厘！２０２０年的利率上限預測，正好反映之前

有聯儲局官員指出，今輪加息周期可以在明年結束的觀點（１厘加幅全落在２０１９年）。故只

能說，聯儲局只是運用了數字技巧，加快了今年的加息速度，但明年將會減慢。



＊ＦＯＭＣ憂環球局勢不確定＊



經濟表現方面，ＦＯＭＣ僅將今年經濟增長預測由３月份的２﹒７％微調至２﹒８％，明年

及２０２０年則分別維持在２﹒４％及２％，反映ＦＯＭＣ預期未來兩年經濟增長將會放緩。失

業率則預期進一步下跌，今年由３月份預期的３﹒８％下調至３﹒６％，未來兩年則維持從

３﹒６％降至３﹒５％預測。至於通脹方面，今年的ＰＣＥ通脹由之前預測的１﹒９％上調至

２﹒１％，並料未來兩年維持在該水平。聯儲局未如市場預期將今年的經濟增長預測上調至３厘

，反映當局對於目前全球經濟發展，尤其是特朗普對盟國實行鋼鋁關稅措施，將如何影響美國經

濟表現（關稅措施可能招致報復性貿易行動）。整體上，筆者並不認為今次會議向市場發出了極

為鷹派的信息。



各主要貨幣循例作出短暫反應後回穩，昨天（１３日）歐元兌美元維持在１﹒１７９０以上

收市，英鎊兌美元亦以長十星字收於１﹒３３７５，兩隻主要歐洲貨幣今早（１４日）亦維持在

該水平徘徊。聯儲局加息，但美元兌日圓昨天升至１１０﹒８５後回落至１１０﹒３４收市，今

早更徘徊在１１０﹒３０水平，可見市場已完全消化的今次的加息行動，短期市場焦點將會轉向

今天歐洲央行（ＥＣＢ）的議息會議，若然ＥＣＢ亦發出９月結束買債訊息，歐元兌美元定必衝

破１﹒１８這個近期的橫行區頂部阻力，預期升至１﹒１９６２（４月以來跌浪的５０％反彈目

標）才稍遇阻力。



＊息差再拉闊不利日圓＊



此外，早前有傳日本央行（ＢＯＪ）周五（１５日）議息後將會調低通脹預測，美國加息後

，美日的１０年期國債孳息率差距由今年１月的２﹒６３２厘擴大至目前的２﹒９２１厘，若然

ＢＯＪ調低通脹預測，反映其將維持現行超寬鬆貨幣政策，甚至需要加大量寬力度以達到２％通

脹目標，日圓匯價走強更加妨礙通脹達標，若然ＢＯＪ真的調低通脹預測，日圓在ＢＯＪ議息會

後走弱的可能性較大，美元兌日圓暫時以１０９﹒９８為主要支持，除非匯價收低於該位，否則

，短期可望再次挑戰１１１﹒５５。



＊金價年底料向下突破＊



金價在聯儲局公布議息結果後一度急挫至１２９２美元水平，波幅接近８﹒５美元，最終收

報１２９９﹒４美元，整體走勢仍呈三角形，ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ本周暫未進一步減持，倉位規

模目前為８２８﹒７６噸，但已在６月份持續減持了６次，合共達到２２﹒６９噸。然而，金價

仍然不跌，主要是即使目前聯邦基金利率為２厘，但美國通脹率仍然高達２﹒８％，即目前美國

仍處於負利率環境。



若然聯儲局今年再加息兩次，聯邦基金利率上限達到２﹒５厘，負利率程度大大降低，若然

６月２２日石油輸出國組織亦在會後宣布縮小減產規模，並令油價進一步回落，則到今年底可望

重返正利率，故此，金價下半年或會維持至１３１５至１２８０美元水平上落，並於今年底前向

下突破，測試１２４５美元的江恩正方形２７０度角支持及１２３９﹒６５美元的量度目標。銀

價昨天一度升破１７美元，今早維持在該位以下徘徊，同樣，白銀周線圖亦呈大形三角形走勢，

若然作出技術突破，銀價必須上破１７﹒３５美元，故目前仍然處於待變格局。

《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

