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即市新聞

15/06/2018 09:05

《專家之言－張穎群》加息拍板已定案，科網前景再秀麗

　　《專家之言》上周在加拿大舉行的七國集團峰會Ｇ７上，提出關稅全免或補貼等問題。各與
會者，皆無人願意走出第一步。華府續向多國加？鋼鋁關稅，引發其他六國同一陣線而孤立美國
。總統特朗普再次在社交平台上批評多國領袖。問題加深市場對貿易戰的憂慮。美國總統特朗普
與北韓領袖金正恩在星加坡舉行的歷史性峰會，終在良好的氣氛下簽署聯合聲明後結束。但聲明
內容略見精簡，未有具體深入。美國公布５月份消費物價指數ＣＰＩ優於預期，數據反映通脹升
？，並達到聯儲局加息的目標。市場估計年底１２月將會加多一至二次息。聯儲局公布加息０﹒
２５厘，全符合市場預期。納指自今年二月創下低位６７７７後，到近日已升近１３％。多隻科
網龍頭亦錄得頗巨的升幅。亞馬遜升超過４６％、微軟１９％，連同蘋果也有１４％升幅。相信
為環球股市之冠。目前，投資者力捧科網板塊，也聚焦羅素２０００的中小型企業。以美國現時
的經濟環境，仍然處於強勁的增長狀態。相對環球其他地區，美國依然是最強。估計資金投入美
股市場，可收取的盈利或回報，應該比其他地方高。

＊經濟穩定資金緊，開放市場好集資＊

　　內地將全面改革油氣行業。準備為三家國營石油企業中國石油（００８５７）、中國石油化
工（００３８６）和中海油（００８８３）等統一分拆管道資產，並注入新的管網公司，估值可
達５０００億元人民幣。同時再引人其他資金，以擴建管網業務，最後安排上市。
　　上周開始，有六隻可投資ＣＤＲ的基金將開始配售工作。推出投資ＣＤＲ的基金，規模可達
３０００億元人民幣。人民銀行公布５月份金融數據，新增貸款１１５００億元人民幣，比上小
幅回落。而社會融資金額大幅減少五成至７６０８億元人民幣，創近２２個月低位。新增貸款穩
定，因為債券市場略有調整，引伸出多個信用違約的問題，而影響社會融資大幅減少。Ｍ１餘額
亦回落至６％，反正映資金存入減少。構成資金面非常緊張。Ｍ２維持８﹒３％，無升跌。
　　國家外匯管理局公布，對ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ的資金匯出限制取消。並准許操作外匯套期
保值和對沖投資匯率。目的在加大外地資金進入的力度，再次加大開放金融市場。踏入下半年，
市場重點關注大型企業以ＣＤＲ形式回歸Ａ股市場的發展。既可推動更多企業到Ａ股市場上市，
為企業提供更大的集資能力，增加流通性。對開放內地金融市場有莫大的鼓勵。

＊利率跟升頗見緊，趁機回落再吸納＊

　　美國聯儲局加息四分之一厘，早上香港金融管理局即時將基本利率上調２５基點至２﹒２５
厘。港元拆息繼續向上。１個月升穿１﹒５厘至１﹒５７６９厘。３個月再穿兩厘報２﹒００６
厘，創近１０年高位。市場預期中小型銀行加息機會很大。同時，內地手機商小米，已經準備好
在６月下旬展開招股程序。預期集資金額３９０億元。這亦是將市場資金拉緊的主要原因之一。
日前匯控（００００５）公布策略發展，將加大開發新科技、加快亞洲區業務增長、將準備由節
省成本提升至增長模式。寄望可以維持派息比率。可候低位７３元附近買入，作一個中長線投資

　　受到美國制裁的中興通訊（００７６３）已於上星期跟美國簽署和解協議。復牌後，低開近
四成。因為要更換全體董事和管理層，再要面對各項賠償問題和隨後的工作。暫時宜觀望。踏入
６月，傳統上有「六絕」的？法。但仍然要特別留意。每日成交金額僅過千億，未見進取。加上
貿易戰也未見明朗。但相信仍然可以延續由科網股帶動的升勢。而近日的回落，也算是一個健康
的調整吧，可以趁低再吸納。繼續選擇科網股、教育、醫藥及保險相關股份。再繼續以一個中長
線為目標。《華盛資本証券有限公司　張穎群》

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