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即市新聞

15/06/2018 11:36

《窩輪豪情－梁業豪》該是時候突破了

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費者服務業
、資訊科技業與工業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為太古Ａ（０００１９）、康師傅
（００３２２）與申洲國際（０２３１３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為舜宇
光學（０２３８２）、申洲國際與康師傅。
　　恆指期貨於本月７日高見３１５４４後，掉頭回跌，現已到達３０２７０。短期支持位為
２９７９４╱２９５８０，若守不位，好友須退守２９３４３╱２９０７０前。須注意的，為只
有於２９０７０關口支持失守後，大型橫行區底部才算被正式跌穿。反覆橫行的市況實在已經維
持了一段很長的時間，該是時候突破了。短期阻力位已從３１２３７下移至３０７９８，好友須
攻回其上企穩，方有作為。當然，於突破市況正式出現前，我們仍應視局勢為反覆上落。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５２﹒０７９，國企指數ＩＢＳＩ則報４８﹒０２１，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股則以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則繼續往下找尋支持。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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