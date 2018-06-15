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即市新聞

15/06/2018 19:09

《再戰明天》下周一中港台股休市，周二歐央行總裁德拉吉出席論壇

　　《經濟通通訊社１５日專訊》下周一（１８日），中港台股市因假期休市。下周二（１９日
），歐洲央行總裁德拉吉出席論壇，澳洲央行公布會議記錄。

＊紐約聯儲總裁杜德利出席會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：３０ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在沃斯堡所舉
辦的企業領袖午餐會上發表談話。
　　明早７：５０ａｍ，國際清算銀行（ＢＩＳ）公布截至２０１８年３月底的日本銀行業數據

　　下周一，在歐洲央行成立２０周年之際，國際貨幣金融機構官方舉行論壇。
（ＯＭＦＩＦ）召開關於歐洲央行角色和歐元區未來的研討會。此外，前歐洲央行執委會成員史
塔克和岡薩雷斯－帕拉莫參加上述論壇的午餐會。
　　下周一晚上８：３５ｐｍ，紐約聯儲總裁杜德利出席紐約聯儲舉辦的一場會議並致開幕詞，
該會議主題為「改革金融服務行業的文化和行為：進步、挑戰和新一代領軍者」。下周二早上
４：００ａｍ，紐約聯儲候任總裁威廉姆斯致閉幕詞。
　　
＊下周二，歐洲央行總裁德拉吉出席論壇，澳洲央行公布會議記錄＊

　　下周二晨早１：００ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在薩凡納扶輪社就經濟前景和貨幣政
策發表演說。
　　１２：３０ａｍ，歐洲央行總裁德拉吉在該行舉辦的歐洲央行論壇發表講話。
　　下周二舉行歐洲央行論壇，主題為發達經濟體的物價和薪資制定（至２０日）
　　１２：４５ａｍ，加拿大央行副總裁帕特森在加拿大投資業協會和國際金融協會（ＩＩＦ）
舉辦的會議上發表演說。
　　９：３０ａｍ，澳洲央行將公布６月貨幣政策會議的會議記錄。

＊下周一，中港台股市因假期休市，日本公布５月貿易收支＊

　　在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布４月整體資本流動和長期資本流動。
　　下周一（１８日）中港台股市因假期休市。
　　下周一，６：３０ａｍ，新西蘭公布５月服務指數表現。７：０１ａｍ，英國公布
Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。７：５０ａｍ，日本公布５月貿易收支，料貿盈由６２４６億日圓逆
轉為２５００億日圓赤字；５月進口年率料由５﹒９％升上９﹒５％；出口年率料由７﹒８％降
至７﹒５％。

＊碧桂園服務首日掛牌＊

　　在本港，下周二，碧桂園服務（０６０９８）首日掛牌。
　　太興置業（００２７７）公布全年業績。（ｈｏ）

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