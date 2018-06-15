《再戰明天》下周一中港台股休市，周二歐央行總裁德拉吉出席論壇

《經濟通通訊社１５日專訊》下周一（１８日），中港台股市因假期休市。下周二（１９日

），歐洲央行總裁德拉吉出席論壇，澳洲央行公布會議記錄。



＊紐約聯儲總裁杜德利出席會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：３０ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在沃斯堡所舉

辦的企業領袖午餐會上發表談話。

明早７：５０ａｍ，國際清算銀行（ＢＩＳ）公布截至２０１８年３月底的日本銀行業數據

。

下周一，在歐洲央行成立２０周年之際，國際貨幣金融機構官方舉行論壇。

（ＯＭＦＩＦ）召開關於歐洲央行角色和歐元區未來的研討會。此外，前歐洲央行執委會成員史

塔克和岡薩雷斯－帕拉莫參加上述論壇的午餐會。

下周一晚上８：３５ｐｍ，紐約聯儲總裁杜德利出席紐約聯儲舉辦的一場會議並致開幕詞，

該會議主題為「改革金融服務行業的文化和行為：進步、挑戰和新一代領軍者」。下周二早上

４：００ａｍ，紐約聯儲候任總裁威廉姆斯致閉幕詞。



＊下周二，歐洲央行總裁德拉吉出席論壇，澳洲央行公布會議記錄＊



下周二晨早１：００ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克在薩凡納扶輪社就經濟前景和貨幣政

策發表演說。

１２：３０ａｍ，歐洲央行總裁德拉吉在該行舉辦的歐洲央行論壇發表講話。

下周二舉行歐洲央行論壇，主題為發達經濟體的物價和薪資制定（至２０日）

１２：４５ａｍ，加拿大央行副總裁帕特森在加拿大投資業協會和國際金融協會（ＩＩＦ）

舉辦的會議上發表演說。

９：３０ａｍ，澳洲央行將公布６月貨幣政策會議的會議記錄。



＊下周一，中港台股市因假期休市，日本公布５月貿易收支＊



在數據方面，明晨４：００ａｍ，美國公布４月整體資本流動和長期資本流動。

下周一（１８日）中港台股市因假期休市。

下周一，６：３０ａｍ，新西蘭公布５月服務指數表現。７：０１ａｍ，英國公布

Ｒｉｇｈｔｍｏｖｅ房價。７：５０ａｍ，日本公布５月貿易收支，料貿盈由６２４６億日圓逆

轉為２５００億日圓赤字；５月進口年率料由５﹒９％升上９﹒５％；出口年率料由７﹒８％降

至７﹒５％。



＊碧桂園服務首日掛牌＊



在本港，下周二，碧桂園服務（０６０９８）首日掛牌。

太興置業（００２７７）公布全年業績。（ｈｏ）

