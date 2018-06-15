《小傳日記》貿易戰震散Ａ場，香江三連跌好傷！

《小傳日記》花旗國聯儲局放完鷹，搞到香江魚缸腳震震，好彩歐洲央行噚晚（１４日）放

鴿，香江先唔使接連受兩個打擊。今朝（１５日）魚缸總算企得住，只係輕輕低開２９點，之後

都無咩太大變動。

不過Ａ場就麻煩點了，皆因侵侵已經批准對祖國產品徵稅清單，貿易戰憂慮又嚟過，就算人

行今日出三招放水逾２５００億人仔，都唔夠力沖喜，Ａ場差Ｄ就失守三千關，收跌近１巴仙報

３０２１點，創逾２０個月新低。

香江重磅佬ＱＱ（００７００）、大象（００００５）雖然無被質低得太勁，穩收４１０銀

及７６﹒３５銀，但係內銀佬建行（００９３９）、工行（０１３９８）都跌低近１巴仙，拖累

香江魚缸收市碌低１３０點或０﹒４巴仙，收３０３０９，連挫三日累跌７９３點；國指就跟住

Ａ場向下碌，唔見８０點或０﹒７巴仙，報１１８７０。全日成交逾１１３２億銀增加近１８巴

仙。



＊安踏鬧誤導捱沽好苦惱，大地遭洗倉有貨心慌慌＊



體品佬畀沽空機構狙擊，被直斥係「騙子公司」嘅安踏（０２０２０）梗係即刻澄清，話

ＧＭＴ份報告係誤導，否認報告入面嘅財務預測。今朝安踏一開市都仲未震完，試過插低近一成

，不過唔少缸友可能趁低博反彈，安踏收市只跌近５巴仙報４３銀；至於另外兩位被點名嘅主角

３６１度（０１３６１）同埋特步（０１３６８）都同安踏一樣出澄清，三方都話要保留法律追

究權利，可惜粉絲都係掟貨觀望，兩位分別瞓低逾５巴仙及約３巴仙，報２﹒４１銀及

５﹒４８銀。

至於教育佬果邊，今日基本上都無再受渾水沽空祖國教育佬好未來嘅影響，中教

（００８３９）仲宣布斥逾５億人幣收購廣州松田大學添，咁積極擴大業務，粉絲入貨支持，收

市跳起逾２巴仙報１５﹒１６銀；不過細細粒嘅大地教育（０８４１７）就未止瀉，噚日蒸發逾

２５巴仙後，今日再暴跌逾３３巴仙收０﹒１８７銀創新低，傷勢十分嚴重。



＊神州魚缸軟券商好疲倦，重汽獲唱好龍工創新高＊



花旗國同神州貿易戰憂慮一日仍在，一日都困擾神州孖屐。加上花旗國加息美金強勁，人仔

走弱下神州魚缸亦腳軟。上證今日下試３０００關，令到券商佬瞓低晒。中信証券

（０６０３０）、廣發（０１７７６）、光大證券（０６１７８）分別唔見２巴仙至逾５巴仙，

陰公豬！

今日破頂高見１３﹒６銀嘅重汽（０３８０８）獲招銀國際升他屐，由１３﹒５銀升到１４

﹒９銀，評級維持「買入」，全日升幅近７巴仙，報１３﹒２６銀。機械設備股龍工

（０３３３９）亦炒起上嚟，股價最高見４﹒３２銀，係自２０１１年５月以來新高，收市仍飆

前近７巴仙，報４﹒２７銀，強！



＊祖國三鐵鳥尾市降落了，阿爺來訓話長城便趴下＊



國航（００７５３）今日都好歡喜，今年首五個月多咗９巴仙嘅人坐飛機呀！一掃噚日油價

上漲的陰霾，國航本來開心飛起逾３巴仙，可惜尾市無油，收市調頭倒跌近巴仙收９﹒６９銀。

另外兩大航空股，南航（０１０５５）、東航（００６７０）都係先抽高後回軟，無癮。

天上鐵鳥飛得暢快，地上運輸街坊就慘慘冇運行。阿爺又出手，今次要管理下汽車產業嘅投

資啦！淨係諗都已經標曬冷汗，幾時實施雖然唔知，汽車佬已經搖擺得厲害。廣汽

（０２２３８）跌低近２巴仙，報８﹒６５銀。長汽（０２３３３）都跟住碌低逾逾３巴仙報７

銀，係第三差國指股！



＊五洲出澄清復牌急急升，萬洲見曙光前路仍彷徨＊



五洲國際（０１３６９）話先前畀人屈，話佢旗下附屬個樓盤非法集資，最後個樓盤更爛尾

添！五洲梗係唔忿氣，今早出番嚟澄清，話只係持有江蘇五豐逾５巴仙，所以唔算係佢附屬，仲

話公司無參與過江蘇五豐嘅業務。今日復牌就反擊升近２５巴仙收０﹒０８５銀。可惜，要去返

被洗倉前約０﹒４銀嘅股價，就仲差好遠了，慘。

仲有呢排頭頭撞著黑嘅豬肉佬萬洲（００２８８），接連股價蒸發咗幾日喎。終於有好消息

傳來話，花旗國可能會縮少對中國徵稅產品數量，同時，大和都畀萬洲「買入」評級，今日佢總

算收復ＤＤ失地，逆市升逾１巴仙報７﹒０４銀。

今日首掛牌嘅匯付天下（０１８０６）就令粉絲們跌晒眼鏡，全日都玩潛水，最低去到

６﹒２２銀，收市報６﹒６２銀，較７﹒５銀招股價潛水逾１２巴仙，唔計手續費每手蝕３５２

銀，慘。

端午節連周末共三日休息，祝各位缸友長假愉快，可以邊食糭，一邊慢慢欣賞世界盃喇！

請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

