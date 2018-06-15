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即市新聞

15/06/2018 11:27

《真知灼見－溫灼培》美元看似高處未算高

　　《真知灼見》歐洲央行於昨晚（１４日）議息會後，一如預期維持所有貨幣政策不變。在其
聲明中，歐央行指到今年１０月，該行將會把買債金額由現時每月３００億歐元減少一半至
１５０億歐元，並到今年底將全面停止買債。對於何時加息，歐央行並無明確指示，只謂大約會
在２０１９年夏季進行。由於歐央行在加息問題上相當含糊，給予市場感覺可能到了行長德拉吉
於明年１０月卸任前也未必見到加息出現；因為當卸任在即，相信德拉吉定當會留待下任歐央行
繼任人作有關決定。而新行長上任後，也可能需時熟習運作才加息，即加息日子可能最快也要到
明年底。
　
＊歐美貨幣政策懸殊＊
　
　　按照原先計劃，歐央行的買債行動應在今年９月全面完結。現在一方面延長了買債時間表，
另方面對何時加息亦顯見得遙遙無期。相反，美國聯儲局今年卻有機會加大加息步伐至全年加四
次息，明年再加三次息。這強烈對比下使歐元匯價被比下去，今早於亞洲市場歐元報
１﹒１５６５美元，較未議息前歐元處於１﹒１８美元之上明顯回落。按歐元利率期貨價格變化
顯示，即使到了明年６月，歐央行加息機會也只有２７％，相當輕微。
　　對於今年經濟增長預測，歐央行預計今年全年經濟增長只有２﹒１％，這較先前所估計今年
經濟增長可有２﹒４％明顯有所下降。但隨油價高企，該行估今年當地通脹將由原先估計有
１﹒４％增至１﹒７％。
　　昨晚歐元的下跌，只反映歐美的貨幣政策懸殊。假使到本月底歐盟公布對美國入口貨物的報
復清單，從而牽起歐美貿易戰，屆時可想像對歐元匯價所構成的壓力將會更大。技術上１﹒１５
美元是歐元的初步支持，如破提防下一位置可能將試１﹒１３美元。
　
＊貿易糾紛促資金轉返美元＊
　
　　另外，據《路透社》報道，美國總統特朗普已準備於今晚（１５日）宣布對５００億美元從
中國進口的貨物徵重關稅，但被徵關稅的商品範圍就由原先計劃的１３００項減至８００項。中
國早已表明如美國對中國進口徵關稅中國定當報復。中美貿易紛爭擴大可不利環球投資環境使資
金有機會轉返美元，為美元帶來支持。《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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