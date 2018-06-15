《股市一周》港股本周挫６４８點，創本月新低，成交減少逾一成

《經濟通通訊社１５日專訊》港股上周收升４６５點，本周不單打回原形，更曾創出本月低

位３０２５９，美朝峰會順利舉行的刺激作用，抵不過美國加息步伐加快、歐洲央行決定今年底

開始結束買債、美國將公布對華產品徵稅清單的負面影響。另一方面，世畀盃開幕舉行，本周日

均成交額縮減。

過去周末Ｇ７領袖峰會氣氛鬧僵，不過無影響港股周一（１１日）承上周升勢漲１０５點或

０﹒３４％，報３１０６３點，重上三萬一，惟主板成交不到７７４億元。港股周二（１２日）

美朝首腦峰會順利舉行，雙方聯合公報展現願意和解，港股一度攀上３１２４２全周高位，全日

收升３９點。



＊港股今日見３０２５９，創出本月低位＊



美國聯儲局周二及周三（１３日）議息，市場憂慮提速加息，港股周三挺３７７點或

１﹒２２％，收３０７２５點。聯儲局一如市場預期加息２５點子，並預期今年再會加息２次至

全年４次之多，儲局「放鷹」令周四（１４日）港股再跌２８４點收３０４４０點，失守５０天

線（目前為３０６３２點）。

港股今日不單反彈無力，反而在試低位，歐洲央行決定今年底開始結束買債，加上美國預告

是日公布對華產品徵稅清單，滬綜指受壓曾見３００８點，創２０１６年９月底以來最低，港股

全日反覆收跌１３０點報３０３０９，盤中見３０２５９為本周以至本月最低位。

總結全周港股跌６４８點或２﹒１０％。港股主板日均成交９１７﹒７３億元下跌

１０﹒４３％。

國指全周在１１８４１至１２２６０之間波動，全周收跌２９５點或２﹒４３％。



＊萬洲最差藍籌，中興復牌三日插近五成＊



沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發表研究報告指安踏（０２０２０）、３６１度

（０１３６１）及特步（０１３６８）業績造假，三股澄清並否認指控，前兩者全星期收跌約

９％報４３元及跌２％報２﹒４１％，而後者收升逾２％報５﹒４８元。

中美貿易戰憂慮，萬洲（００２８８）為本周跌幅最大恆指成分股，跌１０﹒６６％報

７﹒０４元。

中興（００７６３）與美國當局和解，本周三復牌，全周股價跌４８﹒８３％收１３﹒１元

。手機設備股瑞聲（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）分別跌５﹒３５％及２﹒５６％，

報１２０﹒３元及報１６４元。

美國納指本周本周創出新高，美國科技股上升，騰訊（００７００）全周跌１﹒２％報

４１０元；眾安在綫（０６０６０）為升幅最大國指成分股，漲４﹒６％報５４﹒４元。



＊乘用車銷量增長放慢，廣汽長汽股價挫＊



內地５月乘用車銷量增長３﹒６％，按月回落５﹒８個百分點。汽車股回落，廣汽集團

（０２２３８）、長城汽車（０２３３３）及吉利汽車（００１７５）分別跌８﹒７６％、

８﹒１４％及１﹒７％，報８﹒６５元、報７元及報２３﹒２元。廣汽及長汽為跌幅最大的兩隻

國指成分股。

煤炭股本周逆市上升，惟升幅不顯著。神華（０１０８８）升１﹒６８％，報２１﹒２元，

為全周升幅最大恆指成分股；兗州煤業（０１１７１）微升０﹒３５％報１１﹒６元；中煤能源

（０１８９８）漲１﹒４４％報３﹒５３元。（ｅｃ）

