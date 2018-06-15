《品中資－羅國森》中興（００７６３）休克甦醒，股價再中興？

《品中資》停牌接近兩個月的中興通訊（００７６３）本周三（１３日）復牌，當日股價大

跌四成二（停牌前報２５﹒６元，周三收報１４﹒９６元），但昨日（１４日）已經喘穩，更一

度反彈至１５﹒５２元，結果收報１４﹒８元，微跌１％。

中興的股價是否一插見底？這隻從「休克」中甦醒的內地第二大通訊設備股，能否一如其名

，股價再度中興呢？她是否有撈底的價值？

老實說，我對中興是有多少情意結的，因為１０年前左右，我已經留意這隻股票，也曾經在

本欄推介過她。在她身上也賺過錢，也蝕過錢，因為她的股價也是十分波動的。某程度上，我對

這隻股票是又愛又恨的。

由於中興所屬的行業比較敏感，她主要生產各類型的通訊設備。以整個通訊過程來說，中興

是站在最高的一點，因為沒有通訊設備，通訊商就不能提供服務。

從國家安全的層面，通訊業是具有戰略意義的行業，足以影響國家安危，所以，無論任何國

家，對通訊，尤其是通訊設備行業，都有某程度的監控。

正如剛才所說，中興是內地第二大的通訊設備生產商（最大一家是華為通訊），客戶包括幾

家最大的電訊服務供應商，包括中移動（００９４１）、聯通（００７６２）和中電信

（００７２８）等等。



＊涉事市場佔一成半生意＊



這還不止，她的業務其實遍及全球１６０個國家，內地業務現時只佔五成七左右，海外業務

已佔約四成三（中興去年的營業額為１０８８億元（人民幣．下同））。

海外業務方面，歐美和大洋洲這個成熟市場佔大約全公司兩成半生意，而今次出事的亞洲市

場則佔一成半左右，其餘３％－４％是非洲國家的生意。

然而在繼續之前，我想稍為交代一下中興的問題。

事緣去年３月，中興承認違反美國的制裁協議，向伊朗和北韓輸出美國的敏感設備，被美國

商務部罰款８﹒９億美元，並承諾懲罰涉事員工。此事已經令到２０１６年中興的業績由盈轉虧

。

誰不知，中興不但沒有懲處該等員工，反而給他們全數花紅，此事觸怒了美國政府。於是，

美國商務部以中興違反禁令為理由，今年４月宣布，禁止美國企業再向中興供應零部件７年。禁

令公布後，中興的管理層形容，這足以令中興「休克」。

結果，中興的股票也從當時起停牌。由於事關重大，中國政府，甚至習近平主席也親自過問

。經過一輪討價還價之後，最後美國政府同意解除禁令，但就要再罰中興１４億美元，其中１０

億美元要６０日內支付，其餘４億元要存放於第三方的銀行。另外就是撤換所有管理層，以及要

接受美國商務部派員監察。

這件事發生之後，大家才驚覺，原來所謂中國第二大通訊設備生產商，也要靠美國供應零部

件才可以生產。這時候，我對中興的好感幾乎完全失去了！為何一間規模如此龐大，技術如此先

進的公司，自己也不能掌控整個生產環節！？



＊最新罰處影響一至兩年＊



如果以事論事，這次的罰款，大約等於中興兩年的利潤（去年中興轉虧為盈，賺４５﹒７億

元），雖然不算少，但也不是致命。再者，更換管理層也不會對公司有任何重大影響。另外，不

能再出口伊朗和北韓，我相信，這部分業務也不會太大。

短期來說，如果中國政府要維護中興，也可以給她多一點內地生意；所以，單純以這次最新

的懲罰來說，對中興的影響應該只會維持一至兩年左右。

過去１０年，中興的股價也曾經歷多番起落，當時我已經形容，中興的股價在市場機遇出現

時，包括３Ｇ和４Ｇ等等，都有機會令她「中興」的，而今時全球通訊市場已步入５Ｇ，而且還

有流動視頻、數碼化轉型以及物聯網等發展機遇，我絕對相信，中興的股價有機會再度中興。

只不過，經此一役，我對中興的喜愛程度已經大打折扣；即使客觀上，中興現價真的可能見

底，《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

