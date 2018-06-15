  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2018 09:54

《品中資－羅國森》中興（００７６３）休克甦醒，股價再中興？

　　《品中資》停牌接近兩個月的中興通訊（００７６３）本周三（１３日）復牌，當日股價大
跌四成二（停牌前報２５﹒６元，周三收報１４﹒９６元），但昨日（１４日）已經喘穩，更一
度反彈至１５﹒５２元，結果收報１４﹒８元，微跌１％。
　　中興的股價是否一插見底？這隻從「休克」中甦醒的內地第二大通訊設備股，能否一如其名
，股價再度中興呢？她是否有撈底的價值？
　　老實說，我對中興是有多少情意結的，因為１０年前左右，我已經留意這隻股票，也曾經在
本欄推介過她。在她身上也賺過錢，也蝕過錢，因為她的股價也是十分波動的。某程度上，我對
這隻股票是又愛又恨的。
　　由於中興所屬的行業比較敏感，她主要生產各類型的通訊設備。以整個通訊過程來說，中興
是站在最高的一點，因為沒有通訊設備，通訊商就不能提供服務。
　　從國家安全的層面，通訊業是具有戰略意義的行業，足以影響國家安危，所以，無論任何國
家，對通訊，尤其是通訊設備行業，都有某程度的監控。
　　正如剛才所說，中興是內地第二大的通訊設備生產商（最大一家是華為通訊），客戶包括幾
家最大的電訊服務供應商，包括中移動（００９４１）、聯通（００７６２）和中電信
（００７２８）等等。
　
＊涉事市場佔一成半生意＊
　
　　這還不止，她的業務其實遍及全球１６０個國家，內地業務現時只佔五成七左右，海外業務
已佔約四成三（中興去年的營業額為１０８８億元（人民幣．下同））。
　　海外業務方面，歐美和大洋洲這個成熟市場佔大約全公司兩成半生意，而今次出事的亞洲市
場則佔一成半左右，其餘３％－４％是非洲國家的生意。
　　然而在繼續之前，我想稍為交代一下中興的問題。
　　事緣去年３月，中興承認違反美國的制裁協議，向伊朗和北韓輸出美國的敏感設備，被美國
商務部罰款８﹒９億美元，並承諾懲罰涉事員工。此事已經令到２０１６年中興的業績由盈轉虧

　　誰不知，中興不但沒有懲處該等員工，反而給他們全數花紅，此事觸怒了美國政府。於是，
美國商務部以中興違反禁令為理由，今年４月宣布，禁止美國企業再向中興供應零部件７年。禁
令公布後，中興的管理層形容，這足以令中興「休克」。
　　結果，中興的股票也從當時起停牌。由於事關重大，中國政府，甚至習近平主席也親自過問
。經過一輪討價還價之後，最後美國政府同意解除禁令，但就要再罰中興１４億美元，其中１０
億美元要６０日內支付，其餘４億元要存放於第三方的銀行。另外就是撤換所有管理層，以及要
接受美國商務部派員監察。
　　這件事發生之後，大家才驚覺，原來所謂中國第二大通訊設備生產商，也要靠美國供應零部
件才可以生產。這時候，我對中興的好感幾乎完全失去了！為何一間規模如此龐大，技術如此先
進的公司，自己也不能掌控整個生產環節！？
　
＊最新罰處影響一至兩年＊
　
　　如果以事論事，這次的罰款，大約等於中興兩年的利潤（去年中興轉虧為盈，賺４５﹒７億
元），雖然不算少，但也不是致命。再者，更換管理層也不會對公司有任何重大影響。另外，不
能再出口伊朗和北韓，我相信，這部分業務也不會太大。
　　短期來說，如果中國政府要維護中興，也可以給她多一點內地生意；所以，單純以這次最新
的懲罰來說，對中興的影響應該只會維持一至兩年左右。
　　過去１０年，中興的股價也曾經歷多番起落，當時我已經形容，中興的股價在市場機遇出現
時，包括３Ｇ和４Ｇ等等，都有機會令她「中興」的，而今時全球通訊市場已步入５Ｇ，而且還
有流動視頻、數碼化轉型以及物聯網等發展機遇，我絕對相信，中興的股價有機會再度中興。
　　只不過，經此一役，我對中興的喜愛程度已經大打折扣；即使客觀上，中興現價真的可能見
底，《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行　星級旅遊締商機
國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
FOCUS13/06/2018
【FOCUS】美國會欲再置中興死地 基金執輸引發創投反思
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】新港城中心 x TAMIYA 鋁製金屬水樽

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN