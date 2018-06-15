《精心傑作－溫傑》大市有所走弱，個股關注新華文軒（０８１１）

《精心傑作》本周影響市場消息面較多，聯儲局一如市場預期落實加息，並預示今年加息速

度將稍稍加速；美朝領導人於新加坡舉行歷史性會面，惟會後聲明並未為市場帶來太大驚喜。美

股於高位出現整固走勢，中港股市則表現偏弱，市場再度關注美國會否於近日公布被徵收２５％

關稅的５００億美元中國產品最終名單，上證指數周四（１４日）再度跌穿３０５０點，而恆指

亦跌穿３０５００點。

停牌多時的中興通訊終於迎來復牌，Ａ股出現連續跌停走勢，Ｈ股則於復牌首日大跌超過四

成，拖累手機設備類別股份下跌，瑞聲科技（０２０１８）、舜宇光學（０２３８２）跌勢明顯

。教育股本周初段走好，惟其後受到渾水狙擊在美上市內地教育股影響，股價出現回落。此外，

預期美國下半年有機會再加息兩次，對息口較為敏感的本港地產股本周走勢較弱。

恆指目前重回前期箱形整固走勢，成交量總體仍處於近期偏低水平，反映投資者對市況較為

謹慎。美朝峰會、加息落實之後，市場有機會再度聚焦中美貿易摩擦進展。預期下周恆指有機會

考驗３００００點支持力度。在消息相對不明朗之際，投資者可留意防守性相對較強的投資標的

，例如新華文軒（００８１１）。



＊新華文軒：業績穩定，股息率吸引＊



新華文軒主要在內地從事出版物及相關產品的出版及發行業務，其控股股東為四川新華發行

集團，實際控制人為四川省國資委。過去五個完整財年，集團不論以營收或利潤計算，業績均穩

定遞增。而集團最新首季季報則錄得營收及利潤分別按年增加２﹒５％、下跌４﹒３％。惟再深

入分析，由於集團前期所享受的「宣傳文化增值稅和營業稅優惠政策」於去年底到期，如剔除

２０１７年稅收優惠，並按相同口徑對比，集團今年首季營收及利潤則實際按年增長１３﹒５％

、２０﹒９％。

除了業績因素，集團防守性強的另一方面反映在其股息率。集團過往股息派發水平一直保持

穩定，近年來惟一例外乃２０１５年末不派發末期息。惟當時其不維持派息原因，乃在於其當時

正籌備Ａ股上市，集團希望派息可同樣惠及Ａ股股東，因此待２０１６年第三季度才派息，讓中

港股東可一同受惠，可見集團對股東利益的重視。以現時股價計算，集團股息率超過６％，不遜

於公用股。

作為業績、股息回報均穩定的新華文軒，有望在波動市況中展現較強防守性。投資者可於

５﹒５元買入，６個月目標價６﹒３元，止蝕價５﹒０元。

《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

