  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/06/2018 10:43

《精心傑作－溫傑》大市有所走弱，個股關注新華文軒（０８１１）

　　《精心傑作》本周影響市場消息面較多，聯儲局一如市場預期落實加息，並預示今年加息速
度將稍稍加速；美朝領導人於新加坡舉行歷史性會面，惟會後聲明並未為市場帶來太大驚喜。美
股於高位出現整固走勢，中港股市則表現偏弱，市場再度關注美國會否於近日公布被徵收２５％
關稅的５００億美元中國產品最終名單，上證指數周四（１４日）再度跌穿３０５０點，而恆指
亦跌穿３０５００點。
　　停牌多時的中興通訊終於迎來復牌，Ａ股出現連續跌停走勢，Ｈ股則於復牌首日大跌超過四
成，拖累手機設備類別股份下跌，瑞聲科技（０２０１８）、舜宇光學（０２３８２）跌勢明顯
。教育股本周初段走好，惟其後受到渾水狙擊在美上市內地教育股影響，股價出現回落。此外，
預期美國下半年有機會再加息兩次，對息口較為敏感的本港地產股本周走勢較弱。
　　恆指目前重回前期箱形整固走勢，成交量總體仍處於近期偏低水平，反映投資者對市況較為
謹慎。美朝峰會、加息落實之後，市場有機會再度聚焦中美貿易摩擦進展。預期下周恆指有機會
考驗３００００點支持力度。在消息相對不明朗之際，投資者可留意防守性相對較強的投資標的
，例如新華文軒（００８１１）。
　
＊新華文軒：業績穩定，股息率吸引＊
　
　　新華文軒主要在內地從事出版物及相關產品的出版及發行業務，其控股股東為四川新華發行
集團，實際控制人為四川省國資委。過去五個完整財年，集團不論以營收或利潤計算，業績均穩
定遞增。而集團最新首季季報則錄得營收及利潤分別按年增加２﹒５％、下跌４﹒３％。惟再深
入分析，由於集團前期所享受的「宣傳文化增值稅和營業稅優惠政策」於去年底到期，如剔除
２０１７年稅收優惠，並按相同口徑對比，集團今年首季營收及利潤則實際按年增長１３﹒５％
、２０﹒９％。
　　除了業績因素，集團防守性強的另一方面反映在其股息率。集團過往股息派發水平一直保持
穩定，近年來惟一例外乃２０１５年末不派發末期息。惟當時其不維持派息原因，乃在於其當時
正籌備Ａ股上市，集團希望派息可同樣惠及Ａ股股東，因此待２０１６年第三季度才派息，讓中
港股東可一同受惠，可見集團對股東利益的重視。以現時股價計算，集團股息率超過６％，不遜
於公用股。
　　作為業績、股息回報均穩定的新華文軒，有望在波動市況中展現較強防守性。投資者可於
５﹒５元買入，６個月目標價６﹒３元，止蝕價５﹒０元。
《光大新鴻基財富管理策略師　溫傑》
　
＊筆者並無持有上述股份

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪15/06/2018
眾安在線：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性
國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
FOCUS14/06/2018
【FOCUS】聯儲轉鷹更添人行神秘 侵侵放風「趁你病攞你命」
生財有道14/06/2018
【美國加息】美國今年內有機會加息多兩次 料本港P下半年跟加
生財有道14/06/2018
跟住名人去旅行　星級旅遊締商機
國際動態14/06/2018
美韓停軍演 特:北韓不再構成核威脅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

【etnet Bonus賞你】新港城中心 x TAMIYA 鋁製金屬水樽

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN